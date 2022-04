Tam pozná svého manžela a přestěhuje se za ním v roce 1996 na Staré Hutě. Po mateřské dovolené už se do zdravotnictví nevrátí a bude pracovat v oboru gastronomie v hotelu Mlýn Velehrad.

„Já si myslím, že na přelomu svých osmi let, a to kolem svých padesátin, bude jako starostka vládnout Starým Hutím,“ řekla sebejistě ta nejstarší sudička.

A tak se také stalo. Kolik let jste ve funkci první ženy Starých Hutí?

Neuvolněnou starostkou jsem již druhé volební období. Starostovská funkce přišla, jako blesk z čistého nebe. Opravdu jsem netušila, že to tak dobře dopadne. Je pár měsíců před komunálními volbami, ale my, jako zastupitelé naší obce ještě nejsme rozhodnuti, zda v nich budeme kandidovat.

Dá se říci, že sedmičlenné zastupitelstvo obce táhne, jak se říká, za jeden provaz?

Občas dojde k výměně názorů, ale kde tomu tak není? Většinou se ale rozumně domluvíme.

Jste systematický člověk?

Snažím se mít ve všem pořádek, ale občas se stává, že řeším věci na poslední chvíli. V případě neuvolněné starostky to asi jinak nejde.

Jakým koníčkům se věnujete?

Četbě knih, vyšívání křížkovou výšivkou a v současné době jako samouk šití patchworku. Milovnice této techniky spojují prvky, jakými jsou láska, vášeň, radost a nadšení. Když sešijí spoustu barevných kousků látek k sobě, tak vzniknou úžasné motivy plné nápadů a kreativity.

Je houbaření v chřibských lesích vaše vášeň či národní sport číslo jedna?

Houbaření je v lesích Chřibů pro řadu lidí jakýsi národní sport číslo jedna. V tom jsme si světové špičky. Na houby chodím málo, a pokud ano, nejraději sbírám bedle.

Prošla jste pandemií koronaviru bez úhony. A co občané Starých Hutí?

Já jsem covid neprodělala, ale spousta mých přátel jím prošla. Konečně se po dlouhém čase můžeme zase všichni scházet a komunikovat mezi sebou osobně a bez roušek.

V obci Staré Hutě bydlíte čtvrt století. Vyměnila byste ji za nějaké město?

Nějaký čas to trvalo, než jsem si v malebné obci Staré Hutě zvykla. Dnes bych je za město určitě nevyměnila.

O obci Staré Hutě

Rok založení obce: 1701 (Glashütten)

Počet obyvatel: 122

SLAVNÍ RODÁCI

Malíř František Parolek (1882 až 1926), žil dlouhá léta ve Volyňsku.

Jeho bratr Klement Parolek (1885 až 1915) žil na Ukrajině, kde vytvořil velká díla. Po návratu do rodné obce se stal malířem buchlovských lesů a hor.

Zajímavosti

Obec byla vybudována na domonikálu kolem skelné hutě a potašárny, proslulé výrobou skla, především okenního. Starohuťské sklárny se poprvé uvádějí v pramenech v roce 1701. O rok později již žilo na Starých Hutích pět sklářských rodin. V letech 1801 a 1806 zastavil majitel kvůli špatnému provozu ve sklárnách práci.

Provoz byl ale znovu obnoven v roce 1814. Sklárny nadobro ukončily svoji činnost v roce 1876. Zchátralé dílny byly uzavřeny a podnik byl přenesen do nově zbudovaných skláren v Kyjově.Faru měla obec spolu se sousední Stupavou v Buchlovicích. Po zřízení fary ve Stupavě v roce 1864 se staly Staré Hutě součástí této farnosti.

Starohuťští farníci dodnes navštěvují ve Stupavě kostel sv. Klimenta, který byl dostaven v roce 1863.V obci je kaplička Panny Marie, jejíž vznik se datuje do poloviny 19. století. Před čtyřmi lety se dočkala omlazení.V katastru obce, nedaleko hradu Buchlova, se nachází penzion Zikmundov, který je vynikajícím místem pro dovolenou, svatební obřady, širokou škálu aktivity pro dospělé a děti, firemní akce a oddech.