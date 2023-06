Divadelní ochotnický spolek Osvětimany připravil po devítileté pauze novou inscenaci - vybral si úpravu textu „Zabijačka" autorky Jitky Pavlicové z tvůrčí díly známého divadelního souboru Hrozen z Hroznové Lhoty.

Divadelníci z Osvětiman nastudovali Zabijačku | Foto: Miroslav Potyka

Text oživily některé místní reálie, a tak se hercům dobře hrálo: hospodyni Barču hraje Barbora Pfefferová, jejího muže Martin Hýsek (současně režisér inscenace), dceru Gabču Martina Jandásková, sestru Barči Majku Marie Klučková, sousedku Šárka Martínková, jejího muže Milan Zálešák, sousedku Kateřina Machálková a přítele Gabči Marek Jandásek. Text herci lehce upravují dle vlastního naturelu - diváci vyprodané premiéry 23. června to ocenili.

Historie souboru se datuje od přelomu let 1999/2000, kdy nastudovali Dalskabáty, o rok poději to byla pohádka Sůl nad zlato. A pak již následovaly premiéry vcelku pravidelně: Ženský zákon (2002), Skandál na úrovni (2005), Cantervillské strašidlo (2008), Kdo se bojí, nesmí do lesa (2010), Lékařem proti své vůli (2013) a Pomsta vodníka od Vaškova mlýna (2014). Ale ani v následující pauze soubor nezahálel - pravidelně připravuje divadelní bály, ty poslední na téma Retro párty a Dovolená. Úspěch Zabijačky je jistě bude inspirovat k další aktivitě.