Osvětimany - (FOTOGALERIE) Žáci deváté třídy osvětimanské školy proměnili v pátek 16. května tělocvičnu na tržiště zemí Evropské unie. U jednotlivých stánků tak stáli symboličtí zástupci všech sedmadvaceti členských zemí EU v patřičném oděvu a s národními pochoutkami.

Dívka v řecké tóze nabízela salát a olivy, zástupkyně Anglie zase čaj s mlékem. Země si děti rozdělily za pomoci losování. „Ze začátku se to nelíbilo těm, co dostali méně známé státy. Nakonec je to však donutilo se o ně více zajímat, a tak se i více dozvěděli,“ prozradil učitel Tomáš Kordula.

Do evropského dne se zapojili i žáci čtvrtých až osmých tříd. Mezi stánky plnili test o zajímavostech jednotlivých států.