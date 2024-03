Salaš - se uskutečnil o prvním březnovém sobotním odpoledni v Obecním domě Stará škola na Salaši. Strůjcem dětských radovánek byly členky Kruhu přátel při Velehradě, Vendula Kromková, Amálie Úrychová a Hana Bystřická.

Dětský karneval na Salaši ovládl Starou školu. | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

Ty si pozvaly na Salaš Kateřinu Mitáčkovou a Simonu Špaňhelovou, animátorky ze společnosti Chabiproduction, neboli Bambino Párty. „S námi si děti užily hodinu a půl tanečků, zpěvu, her, soutěží, průvodu a reje masek. Slibovaným překvapením karnevalu byla pohádková postavička tygříka z medvídka Pú,“ nechaly se slyšet animátorky karnevalu.

Masky, které byly na karnevale k vidění, byly vskutku pestré. A tak se parketem Obecního domu Stará škola vířili princové a princezny, rytíři, berušky, motýlci, kovbojové, pistolníci, indiáni, různá zvířátka, vojáci a nejrůznější bytosti z pokladnice českých pohádek. Nejedna maminka před karnevalem úzkostlivě tajila, jaký kostým pro tu svoji ratolest po nocích připravuje.

Karnevalové odpoledne bylo otevřeno všem dětem v maskách i bez masek, a to ve věku od dvou let, předškolákům i školákům. S těmi nejmenšími dětmi, ale i s žáky velehradské základní školy přišli na karneval také jejich maminky, tatínci a prarodiče. Kluci a holky se mohli dosytosti vyřádit při karnevalovém reji, diskotéce, hrách a různých soutěžích.

Nejmenší děti do 4 let přednesly básničku nebo zazpívaly písničku, samozřejmě za odměnu. Byl to parádní zážitek. Atmosféra byla na karnevalu veselá a ze spokojených úsměvů na tvářích dětí a jejich blízkých bylo možné usuzovat, že se všichni na karnevalových hrátkách dobře bavili a užili si příjemné sobotní odpoledne.

„Těší mě, že byl po sedmi letech obnoven v naší obci dětský karneval, na němž se kluci a holky, díky Kruhu přátel při Velehradě s animátorkám Bambino Párty, dobře bavili. V sále panovala po celé odpoledne správná karnevalová atmosféra. Vše bylo tak, jak má na dobrém dětském karnevalu být,“ pochvalovala si salašská starostka Jitka Točková.