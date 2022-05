Dětské hřiště má být rozděleno do zón pro všechny věkové skupiny dětí. Pro děti do tří let bude k využití pískoviště s bagrem, vodopád a stolek pro hru s vodou a pískem, na hřišti bude i točidlo pro batolata a houpadla. Pro děti do šesti let bude určena dětská věž s nízkými skluzavkami, hudebními a interaktivními prvky, skluzovou tyčí a dětskou houpačkou. Děti starší šesti let budu mít k dispozici dvojitou věž, která nabízí jedinečnou škálu aktivit: otevřenou a uzavřenou skluzavku, lanové prvky, požární tyč, houpací sítě či balanční most. Všechny děti pak budou moci využívat trojhoupačku s hnízdem, kolotoč a prolézací tunel zabudovaný ve valu se třemi vstupy.

Karneval zvířat přilákal do areálu Kovozoo více než čtyři stovky lidí

„Dětské hřiště v parku Smetanovy sady znají všichni rodiče, kteří se svými dětmi tráví čas přímo v centru města Uherské Hradiště. O nutnosti jeho obnovy jsme věděli delší dobu a nyní všem dětem a rodičům, kteří do parku chodí, konečně dopřejeme vysoký komfort. Klíčovým záměrem je, aby zastaralé a dnes již nefunkční a nevzhledné dřevěné prvky nahradily atraktivní, důmyslné a funkční atrakce a hřiště se stalo oázou her, odpočinku a odreagování pro všechny. Před několika lety jsme si řekli, že chceme do parku přivést občany, aby park splňoval svou roli relaxační zóny a obnova hřiště je jednou za zásadních změn, které tomu mohou přispět,“ sdělil starosta města Stanislav Blaha.

Nové hřiště přijde město na 6,1 milionů korun. Jeho přestavba by měla začít po skončení letošní Letní filmové školy.