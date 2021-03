"V minulých dnech jsme do distančního vzdělávání zařadili povídání o stromech a také Velké pátrání po jaru,“ svěřila se za velehradskou mateřinku její učitelka Vladimíra Tomaštíková.

Děti měly za úkol vypátrat, proč jsou pro nás důležité stromy, pozorovat přírodu a prozkoumat, jestli už raší jablůňky, odrůdy panenské a reneta, a to v aleji po obou stranách cyklostezky a Poutní cesty růžence ve směru od Konventního rybníka a mokřadu Žabinec k ohradní zdi velehradské baziliky.

„Na zasazení čtyř posledních jabloní v aleji jsem 6. listopadu 2019 pozval sedmdesát dětí z velehradské mateřinky, aby se pomocí svých lopatiček symbolicky podílely na sadbě ovocných stromů, aby se trochu zapojily do péče o životní prostředí,“ řekl starosta Velehradu Aleš Mergental.

Ocenil zručnost, trpělivost a neuvěřitelnou snahu dětí, které v nynější covidové době daly vzniknout velkolepým dílkům, kterými ozdobily mladé jablůňky, na jejichž sadbě se trochu podílely.

„Tak vznikl i nápad potěšit mladé stromečky, nakreslit pro jejich rozveselení nějaký obrázek, nebo napsat vzkaz, co by děti stromkům do života přály. A jak se ukázalo, obrázky našich žáčků přinášejí potěchu nejen jim, ale pěším a cykloturistům, kteří se stezce denně pohybují,“ poznamenala Vladimíra Tomaštíková.

„Kdo smutný je, ať se zase usměje, vždyť je tu jaro a s ním naděje. V přírodě nám kvetou první kytičky, ptáčkové zas zpívají nám písničky,“ zarecitovala jedna z maminek, uvazující obrázek svého předškoláka na drátěné pletivo, které ochraňuje jednu z jabloněk před okusem zvěří.