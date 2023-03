Děti se při tradičním karnevalu ve Zlechově dokonale vyřádily

Sezvat na první březnové sobotní odpoledne na sto dětí a stejný počet jejich rodičů a prarodičů ze Zlechova a okolí do sálu tamního Agra, a to za účelem znamenité karnevalové zábavy, to byl nápad pedagogického kolektivu Základní školy a Mateřské školy Zlechov.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Děti se při tradičním karnevalu ve Zlechově dokonale vyřádily; sobota 4. března 2023 | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

"Proč po těch dvou covidových letech nedopřát dětem pěknou zábavu a jejich rodičům a prarodičům, aby mohli své ratolesti obléct do pohádkových a jiných kostýmů a pak se na všechny ty masky kochat pohledem na tradičním karnevalu?" vžila se do akce Jitka Obalová, vychovatelka Základní a mateřské školy Zlechov. Karneval pro zlechovské děti má třicetiletou tradici Spolu s učitelkami školy přenesla děti do karnevalových radovánek s názvem Cirkus. Karneval pořádaný školou má už třicetiletou tradici. Od začátku chtějí ve Zlechově děti hlavně pobavit, proto pro ně každoročně vymýšlejí karneval na jiné téma. Karnevalovou zábavu pro všechny účastníky dětských radovánek zajišťoval pedagogický kolektiv zlechovské základní a mateřské školy. Tématům karnevalu jsou vždy uzpůsobené také hry a soutěže, do kterých se mohou zapojit jak nejmenší, tak větší děti. Víla Zuběnka v Kině Hvězda. Pro děti připravila překvapení „Letos to byla mimo jiné chůze po kamenech, po laně, prolézání tunelem, jízda v autíčcích, skákání přes žebřík, taneční hry s padákem a řada dalších zábavných akcí a soutěží. Nechyběly ani tanečky, k nimž hrál dětem Dj Simens. Každé dítě dostalo za účast v soutěžích nějakou sladkou odměnu,“ informovala Jitka Obalová. Vysekla poklonu vedoucímu hradišťského dětského zábavního centra Smajlíkov, který padesáti dětem, jež přišly na karneval mezi prvními, věnoval levnější vstupenky do zábavního centra. V Hradišti letos vybudují přírodní amfiteátr. Přijít má téměř na 11 milionů Dětský karneval byl jako tradičně velkou událostí, kterou se mohli nechat unášet nejenom školáci a předškoláci, ale i jejich rodiče a prarodiče, kteří se tak mohli alespoň na pár hodin nechat odtrhnout od reality. „Potěšilo mě, že se v sobotu našlo ve vesnici dost velice hezkých masek. Jen si museli rodiče nebo prarodiče dětí vzpomenout na oblíbenou postavu z pohádkových knížek a proměnu své ratolesti v pohádkovou bytost dokončit,“ nechala se slyšet jedna z maminek. Děti v Uherském Hradišti tvořily přáníčka či kytičky k MDŽ Děti v různorodých karnevalových kostýmech pobíhaly sem a tam, tancovaly, účastnily se soutěží, her a jaksepatří při tom dováděly. Nadšení, jaké bylo patrné z tváří dětí, bylo zase odměnou pro rodiče, kteří masky svým ratolestem nachystali. Děti si odnášely z karnevalu ty nejhezčí zážitky. Vzájemné karnevalové jiskření, které bylo jistou dávkou tajemna, k němuž vyhrával DJ Simens, mělo v sobě nepochybně velké kouzlo. Z něj bylo patrné, že přípravy na karneval, který má ve Zlechově dlouholetou tradici, brali maskované pořadatelky, kantorky, velmi zodpovědně.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu