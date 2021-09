Aby měli návštěvníci větší motivaci k tvoření, budou všechny výrobky z kovu zařazeny do soutěže o nejlepší zvířátko. To vítězné, vybrané odbornou porotou, získá možnost na umístění ve stálé expozici Kovozoo.

„Budeme svařovat zvířata z kovového odpadu a také lepit zvířata z elektroodpadu. Vyrobená zvířata budou hodnocena odbornou porotou a vítězové získají pěkné ceny. V kovárně se budou kout víc než jen pikle. Návštěvníci tam uvidí mistry kováře při práci, ale také se tam mohou chopit kovářského kladiva,“ informuje Martina Juřenová z marketingu REC Group, jak mohou návštěvníci strávit neděli od 9 do 17 hodin ve smyslu motta: Tvoří celá rodina. Akce se bude konat za každého počasí.

Úderem 9. hodiny třetí zářijové neděle odstartuje ve Starém Městě 9. ročník ekologické akce Děti, Kovozoo a Hefaistos. Dětem, jejich rodičům a prarodičům při ní nabídnou zaměstnanci Kovozoo jedinečnou možnost vyzkoušet si vlastní hranice kreativity. A co se vlastně bude při akci dít?

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.