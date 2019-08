Výjimečné houbové úlovky v řádu jedinců, anebo poměrně červivý sběr, takový je dosavadní srpnový obraz letošní bídné houbařské sezony ve vyprahlých Chřibech. To by se však mělo změnit. Výhledově tam mykologové očekávají zlepšení, obzvlášť po nedělním vydatném dešti.

Houbaření. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Karel Rozehnal

„Ačkoliv v třetí srpnové dekádě nějaké houby v Chřibech sporadicky rostly, většina jich byla tak červivá, že je bylo zbytečné ukládat do košíku a nést domů. Houby jsou velice citlivé na počasí. Noční teploty kolem 19 stupňů Celsia a více, růstu hub nepřejí. Les byl do dneška v některých lokalitách Chřibů doslova vyprahlý. O něco lepší to bylo ve vlhkých lesních údolích,“ svěřuje se předsedkyně Mykologického klubu Salaš Alena Filípková.