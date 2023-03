Zlínský primátor Jiří KorecZdroj: Deník / Jan KarásekByl to prezident, kterého zvolili sami občané v demokratických volbách nadpoloviční většinou. Tudíž měl vždy plnohodnotný mandát od občanů. Myslím si, že byl kontroverzní kvůli svým spolupracovníkům, kterými se obklopil, a stejně tak některými jeho výstupy, kdy si vykládal některé zákony či Ústavu svým vlastním způsobem - za mě je však otázkou, zda bychom se na základě této zkušenosti z toho neměli ponaučit a začít tyhle věci psát přesněji. Ukázala se totiž některá slepá místa. A namísto toho, abychom se do budoucna hádali o tom, zda si někdo něco, například z Ústavy, vykládá jinak, než bylo myšleno, tak bychom to mohli lépe specifikovat, aby k tomu již nedocházelo. Je třeba se z toho ponaučit a dát věci dohromady tak, aby byly naprosto jednoznačné.

Jak jsem již zmínil, Miloš Zeman byl kontroverzní, ale na druhou stranu on sám osobně neměl nějaký zásadní skandál, který by se řešil. Vše se v tomto směru točilo spíše kolem lidí, kterými se obklopil - když tedy pominu některá Zemanova vyjádření, která následně odmítal odvolat, nebo přiznat, že se spletl. Některé věci zkrátka mohl řešit jinak, ale nemyslím si, že by s ním byl spojený nějaký úplný exces. Funkce prezidenta je víceméně reprezentativní, tudíž jsem při jeho nástupu nějaká velká očekávání neměl. Proto ani nemohu říct, zda je splnil nebo ne.

Jiří Čunek (KDU-ČSL), starosta Vsetína, krajský zastupitel a senátor:

Jiří ČunekZdroj: Deník / Jiří KopáčTy negativní vlastnosti Miloše Zemana znají asi všichni. Jeho sebestřednost a samolibost mu velmi škodila. Byl navíc svým způsobem schizofrenická osobnost v tom smyslu, že je na jednu stranu jistě velmi inteligentní a sečtělý, mocensky naladěný a erudovaný a dosáhl navíc všech nejvyšších politických met. Druhá strana však je taková, že je absolutně nepraktický člověk, který v tom běžném životě má velké problémy. Lidé z jeho blízkosti třeba říkali, že přestože Miloš Zeman mnoho věcí zná, tak třeba u takové jednoduché věci, jako je třeba koupení si lístku při cestování, byl zcela nepoužitelný. A proto byl lidem, kterými se obklopil a kteří za něj tyto věci plnili, za to velmi vděčný. Myslím si, že tohle byl jeho velký hendikep - že se takto musel spoléhat na jiné.

Samozřejmě se mu některé věci i povedly. Celý Ústavní soud je vlastně jeho dílem. On sám všechny soudce navrhoval a jmenoval. Hlasování jsem jakožto senátor byl sám účasten. A i když některé jeho návrhy neprošly, tak Ústavní soud má důvěru lidí.

Jsem přesvědčen, že Miloš Zeman neměl v politice po dlouhou dobu žádného partnera, který by mu dokázal oponovat takovým způsobem, že by se i on nad tím zamyslel. V tomto směru vzpomínám na vlastní zkušenost, když před několika lety jezdil prezident na návštěvy do regionů. Jeho okolí si z toho dělalo mejdan a jednotlivé kraje to platily. Jeho spolupracovníci si tam pozvali své kamarády, rodinu a pak ty statisíce, které to pohoštění a ubytování stálo, platily přímo kraje.

V jednom případě se to tehdy už vyhrotilo a já jsem jakožto hejtman Zlínského kraje navrhl ostatním hejtmanům, že bychom měli stanovit nějakou hranici, kterou budeme maximálně platit, neboť všichni spolupracovníci prezidenta mají diety aje jim placeno z Hradu ubytování. Tudíž bychom to neměli platit my. Měli bychom zaplatit jen pohoštění prezidenta a hostů, které si pozveme.

Napsal jsem proto slušný dopis, ve kterém jsem panu prezidentovi řekl, že ho rád uvítám v našem kraji a že jeho návštěva bude z mé strany vítána a bude doprovázen. Co se týká výdajů, tak jsme stanovili hranici na 30 tisíc korun. Vše ostatní, ať si jeho spolupracovníci zaplatí sami. Z Hradu se mi tehdy sice nedostalo ničeho. Kdybychom však tohle udělali všichni hejtmani, tak by se tomu prezident podřídil. On však neměl žádnou oponenturu. Všichni ho jen kritizovali, ale nikdo mu to neřekl do očí a ten krok neudělal. Já jsem tento krok naopak udělal. Nikdo k nám nakonec nepřijel, tudíž jsme alespoň neřešili žádné problémy s tím, jestli tam někdo jedl víc, kradl nebo dělal nějaké věci, které se nemají.

Adekvátního oponenta tady Miloš Zeman neměl dlouhodobě. Nebyl jím ani premiér Babiš, ani premiér Fiala. Premiér Babiš na tom byl navíc špatně, neboť to trestní stíhání, kterému tleskala celá politická scéna a bavil se tím národ, ho straně zeslabovalo. A on tím pádem prezidenta trvale potřeboval, tudíž mu tím partnerem-oponontem také nebyl.

Tomáš Goláň (ODS), senátor za obvod Zlín:

Tomáš GoláňZdroj: se svolením Tomáš GoláňVzhledem k tomu, že jsem nikdy nezapomněl na dřívější působení Miloše Zemana v politice a také na jeho působení jako premiéra, mě žádné kroky Miloše Zemana nepřekvapily. Připomeňme si kauzy Zemanův kufřík, Bamberk, Olovo, příprava vraždy Sabiny Slonkové, či podivná privatizace Mostecké uhelné v roce 1999, či podivné převzetí banky IPB bankou ČSOB. To vše se dělo kolem Miloše Zemana již v minulosti. Takže Miloš Zeman plně splnil, co jsem od něj očekával. Nicméně zcela jistě bych od jiného prezidenta očekával opak, čímž mám na mysli respekt k ústavě a ústavním zvyklostem, slušnost a pokoru a vlídné vystupování vůči národu bez urážek, provokací a pohrdání určitými vrstvami naší společnosti. Prezident má být nad věcí a pro lidi vzorem. U Miloše Zemana o něčem podobném lze hovořit pouze stěží.

Velmi kladně pak hodnotím situaci, kdy Miloš Zeman se snažil ihned po nástupu do funkce doplnit Ústavní soud ČR, který nechal personálně vyhladovět jeho předchůdce Václav Klaus. Dále jsem vždy oceňoval jeho přístup k Izraeli a jeho snahu o to, aby Jeruzalém byl uznán jako hlavní město Izraele.

Robert Stržínek (ANO), starosta Valašského Meziříčí, krajský zastupitel a poslanec:

Robert Stržínek, ANOZdroj: se svolením kandidátaMiloš Zeman je naším historicky prvním přímo voleným prezidentem a tento mandát dokázal získat hned dvakrát. Je to zkušený politik, diplomat a ekonom, skvělý rétor a člověk se strategickým myšlením, schopný fundovaně diskutovat snad na jakékoli téma. Byl a stále je velmi výraznou osobností. Jeho projevy stojí za to slyšet. Snažil se o navazování nejen diplomatických, ale i hospodářských vztahů. V oblasti zahraniční politiky hodnotím jeho kladný vztah k Izraeli a mimo jiné také nedávnou omluvu Srbsku. Nicméně každý dělá chyby. Za výtku určitě stojí jeho přílišná orientace na Rusko a Čínu. Co bych mu ale vyčetl nejvíc, jsou lidé, kterými se obklopil. Myslím si, že o nich a jejich skandálech ještě uslyšíme. Moje očekávání splnil částečně, jako nakonec i jeho předchůdci, naši předchozí prezidenti Klaus a Havel.

Petr Gazdík (STAN), zastupitel Suché Lozi a poslanec:

Petr GazdíkZdroj: se svolením Petr GazdíkBohužel jeho působení nemohu hodnotit pozitivně. Pan prezident Zeman spíše rozděloval, jeho zahraničně-politické aktivity byly nešťastně zaměřeny hlavně na Rusko a Čínu, Ústavu si vykládal velmi účelově a jeho personální politika také nebyla šťastná. Pochválil bych jej za výjezdy do krajů a kontakt s občany zejména v 1. volebním období a že svůj chybný postoj k Rusku dokázal po ruském útoku na Ukrajinu změnit.

Čestmír Vančura (Zlín 21), předseda hnutí a zastupitel Zlína:

Čestmír Vančura, lídr Zlín 21.Zdroj: se svolením Čestmír VančuraJá si spíš pamatuji Miloše Zemana v roce 88/89 a také ještě pár dlouhých let potom jako bystrého člověka a takhle si ho pokusím uchovat ve svých vzpomínkách.

Vratislav Krejčíř (Piráti), zastupitel Kroměříže a krajský předseda Pirátů:

Vratislav Krejčíř (Piráti)Zdroj: se svolením politikaChtěl bych najít něco pozitivního při ohlédnutí za deseti lety Miloše Zemana na Hradě, ale nic nevidím. Mě hlavně mrzí, že začal rozdělovat společnost a mnohdy šla stranou i slušnost. Prezident by měl právě spojovat, být dobrým příkladem člověka. A tohle Miloš Zeman bohužel nikdy neuměl a nebyl. Přeji mu klidný důchod.