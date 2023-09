V našem okresním městě je mnoho podniků, které nabízejí gurmánské zážitky, po nichž se člověku prohne židle i bankovní konto. Deník však vyrazil do ulic Uherského Hradiště a vybral svých Top 5 restaurací, které nabízejí obědové menu, na nějž bude strávníkovi stačit pouhých 130 korun.

Restaurace v UH s levným menu | Video: Pavel Bohun

Aby se hospoda či restaurace mohla dostat do výběru Deníku, musí v poledním menu nabízet alespoň jedno hlavní jídlo s polévkou do 130 korun.

Do naší Top 5 se tak dostalo například Bistro U Malé scény na Mariánském náměstí, které nabízí meníčka i s polévkou za jednotnou cenu 125 korun nebo Ubytovací a stravovací centrum na Studentském náměstí, kde k jídlu dostanete zdarma i vodu ochucenou citronem a bylinkami.

Bistro U Malé scény

Podnik najdete na Mariánském náměstí a jeho interiér voní novotou. Všechna jídla v nabídce denního menu i s polévkou jsou za 125 korun.

„Každý den máme v nabídce nějaké bezlepkové, vegetariánské i veganské jídlo. Výhodou našeho bistra je i to, že se nachází v bezbariérovém prostoru, takže k nám bez potíží můžou senioři i maminky s kočárkem,“ prozradila Deníku dvojice sympatických zaměstnankyň bistra. Dá se tam platit kartou i stravenkami.

Příklad menu: Anglická vepřová játra na grilu, hranolky - 125 Kč

Anglická vepřová játra na grilu, hranolky - 125 Kč Čas poledního menu: ve všední dny od 7 do 14 hodin

ve všední dny od 7 do 14 hodin Adresa: Mariánské náměstí 122, Uherské Hradiště

Mariánské náměstí 122, Uherské Hradiště Otevírací doba restaurace: ve všední dny od 7 do 14 hodin

ve všední dny od 7 do 14 hodin Dá se zde platit kartou? Ano, i stravenkami

Ano, i stravenkami Webové stránky: bistroumalesceny.cz

Deník zjistil, kde levně poobědváte v Uherském Hradišti. Pod 130 korun se najíte v Bistru U Malé scényZdroj: Deník/Pavel Bohun

Jídelna – Rychlé občerstvení

Podnik se nachází na Mariánském náměstí a ve své denní nabídce má několik jídel za 125 korun včetně polévky v ceně. „V této cenové relaci nabízíme českou kuchyň. Lidi si u nás k jídlu objednávají převážně pivo, kofolu nebo limonádu. Mimo menu denně nabízíme opékanou a ohřívanou uzeninu, sekanou, několik druhů pečeného masa, grilovaná kolena a krkovice,“ řekl provozovatel Antonín Kašný. Před jídelnou je k dispozici také zahrádka.

Příklad menu: Pečené koleno, zelí, knedlík - 125 Kč

Pečené koleno, zelí, knedlík - 125 Kč Čas poledního menu: ve všední dny od 7.30 do 15 hodin

ve všední dny od 7.30 do 15 hodin Adresa: Mariánské náměstí 45, Uherské Hradiště

Mariánské náměstí 45, Uherské Hradiště Otevírací doba restaurace: ve všední dny od 7.30 do 15 hodin

ve všední dny od 7.30 do 15 hodin Dá se zde platit kartou? Ano i stravenkami

Ano i stravenkami Webové stránky: Jsou na www.menicka.cz a facebooku

Deník zjistil, kde levně poobědváte v Uherském Hradišti. Pod 130 korun se najítev Jídelně - rychlém občerstveníZdroj: Deník/Pavel Bohun

Ubytovací a stravovací centrum v Uherském Hradišti

Podnik stojí na Studentském náměstí v areálu bývalých kasáren a v rámci denních meníček nabízí většinu jídel za jedny z nejnižších cen v metropoli Slovácka – za 110 a 115 korun. „O tyto jídla z klasické české kuchyně je velký zájem u celého spektra strávníků seniory počínaje, až po lidi všech věkových kategorií. V ceně jídla je krom polévky také obyčejná voda s citronem nebo s okurkou v jakémkoliv množství,“ informovala provozní Veronika Matoušková.

Příklad menu: Pečené kuřecí stehno s ochucenou těstovinou - 110 Kč

Pečené kuřecí stehno s ochucenou těstovinou - 110 Kč Čas poledního menu: ve všední dny od 10.30-13.30 hodin

ve všední dny od 10.30-13.30 hodin Adresa: Studentské náměstí 1535, Uherské Hradiště

Studentské náměstí 1535, Uherské Hradiště Otevírací doba restaurace: ve všední dny od 10.30 do 13.30 hodin

ve všední dny od 10.30 do 13.30 hodin Dá se zde platit kartou? Ano i stravenkami

Ano i stravenkami Webové stránky: Jsou na www.menicka.cz a facebooku

Deník zjistil, kde levně poobědváte v Uherském Hradišti. Pod 130 korun se najítev Ubytovacím a stravovacím centruZdroj: Deník/Pavel Bohun

Fabrika (bývalé OP Prostějov)

Podnik se nachází na příjezdové trase z Kunovic do Uherského Hradiště v ulici Za Olšávkou a v denním menu nabízí vždy dvě jídla za 125 korun. „Tato jídla také rozvážíme do podniků v rámci závodního stravování pro zaměstnance. Jsou to jídla nejenom z české kuchyně, ale třeba i italské. Návštěvníci restaurace si k tomu dávají pivo, birel, nebo čepovanou kofolu,“ uvedla na dotaz Deníku provozní Renata Churá.

Příklad menu: Uzené maso, křenová omáčka, houskový knedlík - 125 Kč

Uzené maso, křenová omáčka, houskový knedlík - 125 Kč Čas poledního menu: ve všední dny od 9 do 21 hodin

ve všední dny od 9 do 21 hodin Adresa: Za Olšávkou 365, Uherské Hradiště

Za Olšávkou 365, Uherské Hradiště Otevírací doba restaurace: ve všední dny od 9 do 22 hodin, v sobotu do 23 hodin a v neděli do 20 hodin

ve všední dny od 9 do 22 hodin, v sobotu do 23 hodin a v neděli do 20 hodin Dá se zde platit kartou? Ano i stravenkami

Ano i stravenkami Webové stránky: www.hotelfabrika.cz

Deník zjistil, kde levně poobědváte v Uherském Hradišti. Pod 130 korun se najíte v restauraci FabrikaZdroj: Deník/Pavel Bohun

Pivnici u Šarika

Podnik najdete v Uherském Hradišti na třídě Maršála Malinovského. V denní nabídce má vždy dvě jídla za 125 Kč převážně z české kuchyně. „Je jedno, jestli je to vepřové, hovězí nebo kuřecí, vždy se snažím, aby to bylo takové domácí jídlo,“ prozradil spolumajitel a kuchař v jedné osobě Zbyněk Stuchlík.

Příklad menu: Kuřecí nudličky s restov. játry, opék. brambory – 125 Kč

Kuřecí nudličky s restov. játry, opék. brambory – 125 Kč Čas poledního menu: ve všední dny od 10.30 do 13.30 hodin

ve všední dny od 10.30 do 13.30 hodin Adresa: Třída Maršála Malinovského 274, Uherské Hradiště

Třída Maršála Malinovského 274, Uherské Hradiště Otevírací doba restaurace: Od pondělí do čtvrtku od 10.30 do 21 hodin a v pátek a v sobotu do 23 hodin

Od pondělí do čtvrtku od 10.30 do 21 hodin a v pátek a v sobotu do 23 hodin Dá se zde platit kartou? Ne, papírovými stravenkami ano

Ne, papírovými stravenkami ano Webové stránky: Jsou na www.menicka.cz a facebooku

Deník zjistil, kde levně poobědváte v Uherském Hradišti. Pod 130 korun se najíte v Pivnici U ŠarikaZdroj: Deník/Pavel Bohun