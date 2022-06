Ondřej Kunc, právník, Uherské Hradiště

Osobně akcentuji řešení dopravní situace v Hradišti, žádné významné změny ale dlouhodobě nepozoruji. To, co se zvláště ráno děje na Malinovského je neúnosné a nikoho to evidentně příliš netrápí. Asi se čeká, až při odbočování z Malinovského od Starého Města na Jarošov nebo z Malinovského od Kunovic k nemocnici, auto srazí na přechodu nějakého školáka. Obecně si ale myslím, že komunální volby, resp. jejich výsledky, budou hodně kopírovat celostátní voličské preference. Nevidím žádnou silnou regionální osobnost, která by dokázala zvrátit obecné volební trendy.

Ondřej KuncZdroj: se svolením respondenta