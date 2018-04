Deník hledá inzertního poradce pro oblast Uherské Hradiště

Chcete nastartovat Vaši kariéru a získat praxi v uznávané mediální společnosti? A nebo jste zkušený profík co chce změnit obor a začít od začátku? Chcete vidět výsledky své práce na trhu a užít si tak úspěch s druhým největším vydavatelským domem v České republice?

Ilustrační fotoFoto: Deník

Je Vaše odpověď ANO? Pak se těšíme na Váš životopis.

Do našeho týmu hledáme kolegu na pozici

inzertního poradce pro oblast Uherské Hradiště

Za co budete mít u nás zodpovědnost?

· budete prodávat inzertní prostor v produktech společnosti VLTAVA LABE MEDIA

· sbírání informací od klientů bude Váš denní chleba

· můžete se těšit na aktivní spolupráci s klienty, vytváření cenových kalkulací a prezentací

· vyhledávání nových inzertních příležitostí? I to bude Vaší náplní práce

· no a na závěr se budete podílet na vytváření speciálních inzertních projektů – budete tedy u všeho důležitého od samého počátku

Jak poznáte, že hledáme právě Vás?

· láká Vás svět médií a chcete se v něm realizovat

· rád/a a dobře komunikujete a máte pozitivní přístup

· rád/a vidíte výsledky své práce každý den

· jste aktivní a dokážete pracovat samostatně

· obchod a vyjednávání to je to co Vás baví

· cenová kalkulace pro Vás není cizí slovo

· velmi dobře si rozumíte s počítačem a MS office

· jste „místní“ a velmi dobře se vyznáte v daném regionu

· máte ŘP sk. B, vlastní automobil

Co Vám na oplátku nabídneme my?

· možnost kariéry v druhém největším vydavatelském domě v České republice

· samostatnou a zodpovědnou práci na HPP

· zázemí stabilní a velké společnosti

· motivující systém finančního ohodnocení (fixní + variabilní částka mzdy)

· o víkendech a státních svátcích se u nás nepracuje

· úvodní zaškolení a proces průběžného vzdělávání je pro nás samozřejmostí

· chytrý mobilní telefon, notebook

A co dál Vám můžeme nabídnout?

Máme propracovaný systém benefitů, mezi které patří např. týden dovolené navíc, sick days, možnost občasné práce z domova, příspěvek na penzijní spoření, odměny za loajalitu, zvýhodněné volání pro Vás a Vaši rodinu, slevy na finanční produkty + vybraná pojištění od našich partnerů a mnoho dalšího.

Zaujala Vás naše nabídka?

Životopisy zasílejte na mailovou adresu marcela.rychnovska@vlmedia.cz

Těšíme se!!!