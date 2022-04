Nápad vybudovat tuto netradiční zoo vznikl v hlavě jejího zakladatele a ředitele společnosti Bronislava Janečka před více než třinácti lety na dovolené v Tunisu. "Tam jsem viděl podobné kousky. Řekl jsem si. máš odpadovou firmu, tak proč odpad nevyužít zrovna takto? " prozradil.

Na Kovozoo, která je unikátem a je svého druhu jediná nás, je náležitě pyšný. "Chlubíme se každým exponátem, protože každý kousek vzniká za neuvěřitelných podmínek. Dnes máme již přes čtyři stovky kousků. Všichni lidé, co tady jsou kolem a co tady něco dělají, jsou unikátní. Zvířata vyrábí bez nároku na odměnu, ve svém volném čase nebo třeba po práci. To chce od nich obrovské nasazení a píli," ocenil Bronislav Janeček.

"Všechny zvířecí výtvory vznikají v kovo porodnici, kde starý odpad dostává novou šanci na život a mění se na něco, co udělá lidem radost," připomněla Martina Jurčová. Sběrna odpadu, která navazuje na Kovozoo byla zdrojem materiálu, který sem přinesli lidé. "Hodně vykupujeme, ale také nám sem toho mnoho lidé přinesou a nám je líto to zlikvidovat, místo toho dáváme kokovému odpadu šanci, aby se změnil a dostal druhou šanci na život, tady v Kovozoo," usmála se Martina Jurčová.

Sobotní Den Země se v Kovozoo opravdu vydařil tisíce lidí se bavily u bohatého doprovodného programu, děti si vyzkoušely nejrůznější atrakce i prolézačky, rodiče ocenili spoustu občerstvení.

"Do Kovozoo jezdíme pravidelně, líbí se nám pohoda, která tady je, ta zvířata jsou opravdu výborně vytvořena, je to originální," prozradili manželé Marečkovi s dětmi Honzíkem a Andulkou, kteří sem zavítali ze Zlínska.

"Jsem rád, že jsem lidé přišli a počasí vyšlo, vždyť to je největší položkou, a to se dnes povedlo," usmál se ředitel Kovozoo Bronislav Janeček.