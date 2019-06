„Jeden už máme téměř zaplněný. Vyjíždíme z parkoviště nedaleko budovy policie naproti autobusovému nádraží s předstihem už v devět hodin kvůli případným komplikacím po cestě. Zpět se budeme vracet hned po demonstraci, jak jen to bude možné,“ řekl Deníku organizátor výjezdu Michal Stránský.

K účasti na Letné vyzývají i herci Slováckého divadla, kteří kvůli tomu natočili videoklip.

"Pan Babiš říká, že jsme uvěřili lžím, ale ono to tak není, on chce abychom uvěřili jeho lžím, ale my nechceme, a proto pojďme na Letnou," vyzývá v klipu herec a mluvčí hradišťské divadelní scény Josef Kubáník.

Vlaky možná posílí spoje

Pořadatelé protestu z hnutí Milion chvilek pro demokracii apelovali na České dráhy (ČD) kvůli navýšení kapacity vlaků, které v neděli do Prahy a zpět zamíří.

„Místopředseda představenstva ČD Radek Dvořák reagoval na naši žádost o významné posílení spojů ubezpečením, že České dráhy situaci monitorují a v případě zvýšení poptávky navýší kapacitu vozů. Podle nás je již nyní navyšování kapacity vozů na místě,“ sdělili organizátoři manifestace ve středu 19. června s tím, že žádají ty, kteří se chystají přepravovat hromadnou dopravou, aby to dopravcům také napsali, aby bylo vidět, že poptávka je skutečně vysoká.