Hrstka demonstrantů požadujících okamžitý návrat dětí do škol a to bez jakýchkoliv podmínek se v neděli sešla na náměstí Míru ve Zlíně. Na místě mohli demonstrující i kolemjdoucí podepsat také petici se stejným požadavkem. Ta bude příští týden odeslána na ministerstvo školství. Demonstrace se nezúčastnil žádný z učitelů. Víceméně se jednalo o rodiče.

Demonstrace za návrat dětí do škol bez podmínek ve Zlíně, 7. března 2021. | Foto: Deník / Jakub Omelka

„Myslím si, že letos už se děti do školy nevrátí. Já mám kluka ve třetí třídě; kdy on to učivo dožene? Mám tu výhodu, že se s ním mohu učit a on je chytrý. Věřím ale, že některé děti mohou mít problém,“ pokračuje Gřišek.