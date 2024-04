Na místě někdejšího pivovaru vyroste areál zaměřený na bydlení propojené se službami. Součástí projektu je také veřejná plocha pro setkávání, parkoviště a zprovoznění silnice přes areál tak, jak bylo zvykem před tím, než ji pivovar uzavřel v rámci závodu.

Vaření piva v pivovaru v Jarošově se datuje od roku 1688. Jeho výstavbě předcházel rozsáhlý požár v Uherském Hradišti, který poničil tehdejší městský pivovar v dnešní Hradební ulici. Na to se městští radní rozhodli vybudovat zcela nový, modernější pivovar v poddanské vsi Jarošov. Místo bylo zvoleno z několika důvodů. Především se tam nacházely bohaté zdroje kvalitní pitné vody a také přítomnost řeky Moravy byla stěžejní, jelikož představovala laciný zdroj vody a ledu využitelného k průmyslovým účelům. Vesnice navíc patřila městu Uherské Hradiště a ležela v blízkosti frekventované silnice do Napajedel.

Původní Jarošovský pivovar přežil tři století, dvě světové války, osudným se mu však stal rok 1997, po deseti letech vykazování velkých ztrát a postupného propouštění jeho zaměstnanců. Posledním hřebíčkem do jeho pomyslné rakve byly povodně v červenci 1997. Dne 31. prosince téhož roku byl pivovar zcela uzavřen. V roce 2008 koupila areál firma Heineken. V roce 2013 jej Heineken prodal podnikateli Radislavu Vymyslickému z Bílovic a od té doby až do roku 2021 prostory pivovaru sloužily k výrobě výtahů. Nyní třetím rokem vlastní někdejší pivovarský areál společnost EL-ENG s.r.o., jež se začátkem roku 2024 pustila do demolice prostoru, aby jej připravila na výstavbu bytů, obchodů, služeb a parkovišť.

Výroba piva pod taktovkou společnosti Jarošovský pivovar a.s. se do Jarošova vrátila v roce 2015, jen o pár set metrů dál od původního pivovarského areálu.