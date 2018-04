Degustace tichých vín v Hradišti nabídne špičkové vzorky už počtvrté

ROZHOVOR / Už čtvrtý ročník exkluzivní degustace vín nazvané Tichá vína Reduta, se koná v sobotu 7. dubna od 17 hodin v uherskohradišťské Redutě. Na jaká tichá vína se letos můžeme těšit, nám prozradil hlavní organizátor akce, ředitel Klubu kultury v Uherském Hradišti Antonín Mach.

Antonín MachFoto: Kateřina Rozsypalová

Prozraďte nějaké podrobnosti a perličky z přípravy ochutnávky tichých vín…

Tuto společenskou událost chystáme pro veřejnost už počtvrté a stále je to svým konceptem lákavá akce. Zatímco minulé ročníky nabízely ta nejlepší vína od dvanácti vinařství, letos bude možné ochutnat lahodný mok ze čtrnácti vinařských společností, přesněji ze třinácti vinařství a vína jednoho négocianta – producenta vína. Do Reduty přivezou na 129 pečlivě vybraných vín ze své produkce.

Négociant, s tímto pojmem se nesetkáváme denně, kdo to je?

Negociantů není v naší zemi mnoho, jsou to lidé, kteří nevlastní vinice, ale dohlížejí na výrobu vín a ty dále nabízejí pod svou značkou často pouze soukromé klientele a v gastronomii.

A třináct vinařství?

Vinaře vybíráme pečlivě z celé České republiky a letos představíme také dvě nová vinařství ze Slovenska: Vinárstvo Kopeček a Elesko. Výběr vinařství je každý rok jiný, ta nejzajímavější se ale opakují, jako třeba pálavské vinařství Sonberk, které přijede do Uherského Hradiště už počtvrté. Tento rok je nabídka opravdu bohatá. Návštěvníci budou moci na místě ochutnat z téměř sto třiceti vzorků top vín a od svého favorita si i zakoupit celou láhev a odnést s sebou.

Jste otcem myšlenky pořádat tento typ degustace. Co pro vás osobně znamenají tichá vína?

V tichých vínech se snoubí kultura jako taková a kultura vína. Jsou společenskou událostí, která se liší od klasických koštů, jaké na Slovácku známe. Vína si můžete vychutnat zcela autenticky, setkat se osobně s jejich tvůrci a zároveň se toho o nich i hodně dozvědět. Ve své podstatě je to takový exkurz do všech koutů naší země.

Jak vlastně samotná degustace probíhá?

Každé vinařství má ve velkém sále Reduty své místo, kde nabízí vzorky vín. Milovníci vín mohou na degustaci přijít od 17 hodin, vhodný je společenský oděv a těšit se mohou nejen na skvělá vína, sýry, ale i na vážnou hudbu v podání souboru Con Amore. Za vstupné 100 Kč obdrží návštěvníci i skleničku a katalog, podle kterého se mohou ve vínech snadno zorientovat. Nově je jako dárek připraven praktický váček na mince Reduta, které si mohou lidé zakoupit na pokladně a za ně pak degustovat jednotlivé vzorky vín.

Pro koho je tato společenská událost určena?

Určitě pro všechny, kteří mají rádi krásu, příjemnou atmosféru, dobrou hudbu a kvalitní vína… Pozvali jsme do Reduty špičková vinařství, která nabídnou více než stovku vzorků svých nejlepších vín a milovník vína ví, že není úplně snadné se k takovým vínům dostat.

Klub kultury pořádá během roku desítky akcí, jsou Tichá vína Reduta jen další v řadě?

Určitě ne. Na Slovácku opravdu není o kulturní události nouze, a proto jsou už někdy vnímány jako samozřejmost. My jako Klub kultury jsme u většiny z nich. Tichá vína Reduta děláme veřejnosti i sobě pro radost a já věřím, že se z této události nikdy nevytratí její exkluzivita a čistota. Jsem rád, že se akce už po čtvrté koná pod záštitou starosty města Stanislava Blahy a patronem je prezident Svazu vinařů ČR, Tibor Nyitray. Pro mě je důležité, že se najdou lidé a společnosti, kteří nás podporují, a těm bych chtěl poděkovat. Bez nich bychom nikdy nedosáhli tak příjemné atmosféry a úrovně. Letošním ročníkem bychom chtěli vzdát hold 100. výročí vzniku samostatného Československa.

Antonín Mach se narodil 15. listopadu 1968. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Dříve pracoval na Vyšší odborné škole v Hodoníně jako vedoucí oboru Užitá malba, od roku 2006 je ředitelem Klubu kultury Uherské Hradiště. Mezi jeho zájmy patří malba, kultura, restaurování, historie, rybářství, mykologie a gastronomie.

Autor: Markéta Macháčková, Pavel Bohun