Vloni jste mobilizoval složky Integrovaného záchranného systému požadavkem hledání letecké pumy. Ta nakonec nalezena nebyla a nebylo tak třeba evakuovat celou vesnici. Odkud jste informaci o válečné munici obdržel?

Informaci jsem obdržel od BIS, že mají indicie o nevybuchlé pumě z druhé světové války a monitorují místo, kde by se měla nacházet. Proto byl zájem z bezpečnostních důvodů tuto pumu najít a odstranit. Dále jsem byl kontaktován policií ČR, která tuto akci měla na starosti a byl jsem požádán o spolupráci.

Dlouhodobě se Strání v létě potýká s nedostatkem vody. Obecní vodovod je totiž závislý na přítoku do obecního vodojemu z pramenišť. Kolika přítoky je vodojem zásobován a máte v plánu jejich počet navyšovat?

Obecní vodovod je zásobován ze Svinárského potoka, který má sedm pramenišť. Před dvěma lety jsme pro případ velkého sucha vybudovali tři stometrové vrty, ale jenom v jednom případě jsme našli vodu, která alespoň z malé části může zásobovat vodárnu. Doufáme, že voda z hor jen tak nezmizí a nebudeme mít nějaké velké potíže.

V katastru obce na vrcholu Jelence máte chátrající areál přírodou zarůstajících staveb s železnou konstrukcí. To vše využívala za socialismu armáda. Po rozdělení Československa tyto nemovitosti připadly obci Strání. Před třemi lety vám tam CHKO Bílé Karpaty nepovolilo vytvořit z konstrukce a okolí bezpečnou rozhlednu. Platí pořád status quo, kdy obecní jsou objekty, ale vlastníkem pozemku je slovenská armáda? Co se s areálem bude dít.

Situace kolem Jelence je pořád stejná. CHKO Bílé Karpaty si na svém stanovisku i nadále trvá. Co se bude dít s areálem, který je z části na našem katastru a z části na Slovenské straně je zatím v neurčitu.

Na starostu se jeho spoluobčané často obracejí s prosbou o radu. S jakými nejčastějšími stížnostmi za vámi přicházejí?

V naší obci probíhají jak pozemkové úpravy v extravilánu, tak obnova katastrálního operátu novým mapováním, proto největší část otázek míří tímto směrem.

Covidová omezení ovlivnila celou naši společnost, v čem zkomplikovala život ve vaší vesnici?

Covid ovlivnil životy lidí ve Strání asi stejným způsobem jako životy ostatních lidí v naší republice. Protože jsme příhraniční obec, tak se potýkáme více s problémy typickými pro příhraniční oblasti. Lidé se nemohli dostat za hranici i přesto, že tam mají svoje domy a příbuzné, já jsem pak často odpovídal na dotazy z různých částí republiky, zda mohou cestovat přes hranice.

Sklárna Květná je významným zaměstnavatelem na moravsko-slovenském pomezí, jakým způsobem se podnik zapojuje do společenského a kulturního života v obci a co byste mu do budoucna popřál?

Sklárny ve Květné patří do naší historie a v této době jí hodně fandíme. Jejich výrobky jsou s námi u všech příležitostí.

Pomáhají naším spolkům různými dary, například do tomboly, soutěží, ohodnocení atd. To nejcennější ale je, že jsou sklárny v naší obci největším zaměstnavatelem. Proto jim přeji mnoho lukrativních zakázek, hodně obchodních partnerů po celém světě a přísun mladých sklářů do budoucna.