A podobný scénář může hrozit v nadcházejícím roce Částkovu, Stříbrnicím, Rudicím či Nezdenicím. Právě jejich samosprávám totiž dorazil dopis vyzývající je k doplacení ztrát místních obchodů s potravinami.

„Je to ještě velmi čerstvé, takže nedokáži adekvátně reagovat na to, co uděláme. Letos je to vůbec poprvé, co jsme dostali výzvu k uhrazení nákladů na provoz Jednoty v obci. To jsem si vždy říkala, že obchod je oblíbený a lidé do něj chodí rádi,“ neskrývala překvapení z korespondence starostka Nezdenic Libuše Bídová.

Po obci chce Jednota Uherský Ostroh doplatit na provoz obchodu sto dvacet tisíc korun. Částka však může být i vyšší.

„Už tento rok jsme jim dávali nějakých sto dvacet tisíc, nově po nás chtějí téměř čtvrt milionu. Navíc jsou zdarma v obecních prostorách. Pro obec naší velikosti to začíná být dost velká zátěž,“ sdělil Petr Matoušek, starosta Stříbrnic, jejichž počet obyvatel se pohybuje těsně nad čtyřmi stovkami.

Problematických míst po celém kraji navíc bude podle jednatele Jednoty Uherský Ostroh Františka Poláka s postupem času přibývat. Na vině jsou dle něj zvyšující se mzdové i energetické náklady, ale i snižující se kupní síla.

„Neustále roste minimální mzda i ceny elektřiny. Navíc nám i všem živnostníkům na vesnicích s potravinami hodně uškodila politika levných jízdenek pro starší osoby. Pověstné jsou čtvrteční autobusy plné důchodců hrnoucí se za slevami do Kauflandu. Obchodům přímo v obci to velmi škodí,“ vysvětlil František Polák, proč dochází ke zhoršování kondice vesnických prodejen.

Sám byl přitom v září letošního roku na jednání s vedením Zlínského kraje. Kromě něj se „u kulatého stolu“ sešli ještě zástupci COOP Zlín a Vsetín.

Některé kraje totiž nabízejí menším obcím pomoc s financováním provozoven potravin formou významných příspěvků. Ačkoliv by to většina zástupců samospráv uvítala, mluvčí Zlínského kraje Adéla Kousalová přislíbila hledání jiných možností.

„Zlínský kraj v rámci rozvoje venkova podporuje vždy aktivity v tříletém cyklu, které vzejdou jako nejžádanější z dotazníkového šetření. To se naposledy provádělo v roce 2018 a podpora potravinových obchodů nebyla obcemi volena,“ dodala Adéla Kousalová.