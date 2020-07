K 31. srpnu vyklízí prostory. Potvrdila to provozní Cafe 21 Monika Podolská.

„Věděli jsme, že důsledky koronavirové pandemie budou pro kavárnu obrovskou zkouškou. Cafe 21 nikdy nebylo byznysem. Jejím hlavním posláním bylo dát šanci hendikepovaným najít své místo ve světě. To bylo pro nás prioritou,“ vysvětlila Monika Podolská.

Cafe 21 provozoval od roku 2016 Region Slovácko za podpory města Uherské Hradiště. Jednalo se o neziskový projekt, který si kladl za cíl zapojit do pracovního procesu osoby s hendikepem, vytvořit místo pro setkávání, stát se jedním z center hradišťského kulturního dění a vytvořit přátelské a bezpečné zázemí pro rodiny s dětmi. To vše se kavárně dařilo naplňovat. Uplatnění tam během let našla více než desítka mentálně i zdravotně hendikepovaných.

Díky skupinovému financování a podpoře veřejnosti rovněž vytvořila v prostorách hravý dětský koutek, který se stal mezi maminkami velmi oblíbeným. „Je velká škoda, že kavárna končí. Mé dvě dcerky tam měly oblíbené hračky. Rády jsme se tam zastavovaly,“ prozradila Iva Žáková. Město Uherské Hradiště vnímá ukončení provozu kavárny Cafe 21 jako ztrátu zajímavého místa pro relaxaci a odpočinek lidí, komunitní činnosti a pro uplatnění hendikepovaných.

Proto chce, aby prostory, které zahrnovaly mj. i zahrádku na Kolejním nádvoří, byly využity účelně a v souladu s významem jejich umístění v komplexu bývalých jezuitských budov.

„Kavárenský prostor byl velmi pozitivním místem jak pro setkávání lidí, tak také pro konání komornějších akcí. Proto velmi zvážíme budoucnost těchto prostor a nabídky k pronájmu. Podnikání kavárenského typu bychom zřejmě upřednostnili, ale k jakému účelu budou prostory v poměrně velmi atraktivním místě skutečně sloužit, to vyžaduje skutečně velkou rozvahu a zodpovědné rozhodování,“ vyjádřil se uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha.