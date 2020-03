Do distančního vzdělávání a vyučování dětí a komunikace s nimi na dálku se pustila Základní umělecké školy v Uherském Hradišti.

Foto: Deník / Daniela Tauberová

„Umělci a pedagogové v jednom, tedy osobnosti, které působí na naší ZUŠ, jsou velmi pracovití a kreativní lidé. To platí za časů klidných, ale i těch dnešních. A v naší škole se to projevilo i tím, že výuka plynule přešla do sfér mezi nebem a zemí. Tedy těch elektronických,“ říká s nadsázkou ředitel školy, houslista Jiří Pospíchal.