Příznivé počasí umožňuje stavařům plynule pokračovat v budování tří úseků dálnice D55, a to mostu přes řeku Moravu v Napajedlech i sektorů Babice – Staré Město – Moravský Písek. Dokonalý přehled o stavu rozpracovanosti jednotlivých částí komunikace nabízí pohled z ptačí perspektivy. Ten pravidelně dává k dispozici ze záznamu kamery na dronu Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Stavba D55 v úseku Babice – Staré Město v září 2023 | Foto: ŘSD

Aktuálně lze stavbu spatřit v podobě, jakou měla v měsíci září 2023.

Napajedla - most

Babice – Staré Město

Staré Město - Moravský Písek

Moravský Písek – Bzenec

Plán výstavby dálnice D55

Napajedla: stavba půl kilometru dlouhého mostu přes řeku Moravu by měla být dokončena v roce 2025

Babice – Staré Město: zahájení stavebních prací v říjnu 2020, předpokládané uvedení do provozu v roce 2024

Staré Město – Moravský Písek: 8,8 km, zahájení stavby v roce 2021, předpokládané uvedení do provozu v roce 2024

Moravský Písek – Bzenec: zahájení stavby v roce 2021, uvedení do provozu v roce 2024

Bzenec – Bzenec-Přívoz, včetně mostu přes železnici: zahájení stavby v roce 2029, uvedení do provozu v roce 2031

Harmonogram stavby D55 Olomouc - Břeclav, aktualizováno v září 2023Zdroj: ŘSD