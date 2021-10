Odpolední dojezd směřuje zpět na Masarykovo náměstí, kde bude od 16 do 18 hodin připraven malý vinný trh, k poslechu zahraje cimbálová muzika Oskoruša a proběhne losování tomboly,“ upřesnila za organizátory Hana Patková.

„Mezi traséry a v odpoledním programu se nově objeví dvojice cyklistických nadšenců, kteří letos v létě objeli Českou republiku na kole – Eva Klementová a Tomáš Soják. Kdo by chtěl následovat jejich nadšení, nechť zvolí trasu Blatnického Roháče. Trasu Muškátu moravského povedou ostřílení traséři Ilona Družbíková Hampalová a Zdeněk Družbík. Stezkou Rulandského bílého provede nadšená dvojice Martina Hrubošová s Janou Březinovou ze Střediska volného času Klubko. Po stopách cisterciáků (varianta cyklo) se vydá historička Blanka Rašticová, jejíž výklad chytne za srdce. Podpoří ji manžel Bernard Raštica. Pěší skupinku si pod svá křídla vezme duo Jitka Zálešáková a Veronika Šarátková.

Registrace na akci probíhají už od poloviny září na webu Slovácka. Díky tomu organizátoři doufají v hladký průběh příprav i celého dne. Pro ty, kteří se rozhodnou na poslední chvíli, budou registrace probíhat ještě těsně před starty v den konání akce, tedy od 8 do 9.30 hodin na uherskohradišťském Masarykově náměstí. Pak už za výstřelu starosty města Uherské Hradiště vyrazí do terénu první skupina, následovaná těmi dalšími, aby nejpozději v 10 hodin byli již všichni na zvolené trase.

„Návrat ke společenským, kulturním a sportovním akcím vnímám velmi pozitivně. Podzim na Slovácku jsme zahájili vesměs folklorně a tradičně Slováckými slavnostmi vína a Slováckým festivalem chutí a vůní. Na kole vinohrady zase spojuje zdravý pohyb i vinařskou kulturu. Region ožívá i mimo letní sezónu, a to je dobře,“ svěřil se předseda správní rady Regionu Slovácko Stanislav Blaha.

V pořadí už 16. ročník akce Na kole vinohrady Uherskohradišťska je tady. Zájemci mohou v sobotu 9. října šlápnout do pedálů a symbolicky uzavřít místní cyklostezky. Připraveny budou čtyři cyklistické a jedna pěší trasa, které je provedou napříč celým regionem. Tato tradiční akce se každým rokem těší návštěvnosti nejen z řad obyvatel Slovácka.

