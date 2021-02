Hlavní cíl přeshraničního projektu Na kole za historií Velké Moravy, Spoločně bez hranic, vede k posílení kontaktů a trvalých přeshraničních vazeb, vedoucích ke spolupráci obyvatel a místních samospráv v oblasti cestovního ruchu a kulturního dědictví. Nástrojem na dosažení tohoto cíle bylo vybudování Cyklistické stezky sv. Metoděje mezi obcemi Boršice a Zlechov, zatímco cyklostezka mezi slovenskou obcí Opatovce a Trenčínem, vedoucí po hrázi řeky Váhu, prezentuje kulturní dědictví Velké Moravy.

Nově vybudovaná Cyklostezka sv. Metoděje ze Zlechova do Brošic | Foto: Deník / Zdeněk Skalička

„Slovenský partner obec Opatovce předal cyklostezku do užívání začátkem října loňského roku. Její slavnostní otevření se ale uskuteční letos na jaře, a to souběžně s otevřením stezky pro chodce a cyklisty, která spojuje Boršice se Zlechovem. Kolem cyklostezky budou na jaře nainstalovány doprovodné prvky, jako například přístřešky, cykloboxy, informační panely, lavičky a odpadkové koše,“ informoval Roman Jílek, starosta Boršic. Ty se tak připojí do sítě slováckých cyklostezek. Dosud jsou spojeny pouze jedinou trasou pro kolaře, a to cyklostezkou se Stříbrnicemi.