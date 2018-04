Cyklostezku z Bojkovic do Krhova věnovala obec Markétě Klimentové

/FOTOGALERIE/ Významnou osobností Bojkovska. Tak by se dalo vzpomínat na nedávno zesnulou Markétu Klimentovou z Bojkovic, která dlouhá letá pracovala v tamním muzeu jako průvodkyně a měla na kulturní dění v městě na východě Slovácka nemalý vliv třeba i založením Muzejního spolku Aloise Jaška.

Poslední dva roky se Markéta Klimentová věnovala psaní průvodce Kudy a kam na Bojkovsku. Právě tato brožurka byla pokřtěna při otevírání nové cyklostezky propojující Bojkovice a Krhov v sobotu 28. dubna.

Nová trasa byla navíc Markétě Klimentové věnována a u jednoho z odpočívadel lze narazit na informační panel o této významné osobnosti Bojkovic.

„Každý si říkal, jak by bylo skvělé udělat průvodce mapující turistické trasy na Bojkovsku. Nikdo si však nedokázal představit, jaký autorský kolektiv a jaké znalosti naší krajiny by k tomu byly zapotřebí. Markéta Klimentová to však zvládla a musím říct, že ačkoliv sám postrádám orientační smysl, lze se podle průvodce výborně řídit a bezpečně dojít do cíle,“ velebil brožurku ředitel Muzea Bojkovska Tomáš Hamrlík.

Než se slavnostně přestřihla páska otevírající cyklostezku z Bojkovic do Krhova, měl několik slov pro přítomné nachystaných i starosta Bojkovic Petr Viceník.

„Stavbu jsme začali projektovat v roce 2016 a po peripetiích se dali do jejího zhotovení na jaro 2017. Měří 2,3 kilometrů, během kterých naleznete tři odpočívadla s třemi informačními panely. Jeden z nich je zasvěcen mlýnům na Bojkovsku, druhý částím Krhov a Bzová a poslední se věnuje Markétě Klimentové,“ shrnul charakter nové cyklostezky Petr Viceník.

Její povrch je vybudován z betonu a po celé délce je trasa široká tři metry. Podle starosty Bojkovic to však zdaleka nemá být poslední cyklostezka, kterou město hodlá v brzké době otevřít.

„Do roku 2020 bychom chtěli začít se spojem Krhova a Bzové. Nabízí se také využití Kuželova mostu k napojení této trasy na Komňu,“ odhalil budoucí plány Petr Viceník.