Dolní Němčí - Projížďku na bicyklu i kolečkových bruslích nabízí už několik dnů téměř kompletní cyklostezka z Hluku do Dolního Němčí. Betonový povrch dvou a půl metru široké a 3600 metrů dlouhé komunikace, včetně dvou dřevěných mostků přes potok Okluky a jeden z jeho přítoků, brázdí denně desítky lidí.

Betonový povrch cyklostezky láká ještě před kolaudací. | Foto: DENÍK/Pavel Bohun

„Je dobře, že už je cyklostezka hojně využívána. Lidé by však měli dbát zvýšené bezpečnosti, přece jen se kolem ní ještě pracuje. Už teď víme, že skluz stavby nám nehrozí a cyklostezku zkolaudujeme v plánovaném termínu, to znamená do konce letošního roku,“ informoval starosta Dolního Němčí František Hajdůch, podle něhož ani investiční náklady ve výši 23 milionů korun překročeny nebudou.