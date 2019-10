Poslanci totiž na konci září odmítli senátory pozměněný návrh zákona, navrhující povolení půl promile pro cyklisty a vodáky.

„Samozřejmě, že to člověka mrzí. Hranice tolerovaného alkoholu by měla být rozumná, nic by se nemělo přehánět. Upřímně řečeno, když člověk vyráží na kole po vinohradech, málokdo odolá neokoštovat skleničku vína,“ reagoval na zatím marnou snahu prosadit podobný zákon Staroměšťák Přemysl Bukvald.

Pro toleranci půl promile bylo v poslanecké sněmovně 89 poslanců ze 176 přítomných. Chybělo tak 12 hlasů k tomu, aby se poměry na vinařských stezkách radikálně zlepšily.

„Každý si může zjistit, kdo jak hlasoval a podle toho se v příštích volbách zařídit. Naše strana, a také já osobně, děláme vše proto, aby tolerance určité míry alkoholu za koly, ale i pro vodáky byla schválena. Když se podíváme na západ od nás, můžeme vidět, že tam s tím problém nemají,“ vysvětlil starosta Uherského Hradiště a zároveň poslanec Stanislav Blaha.

Pokus o povolení půl promile pro cyklisty však nebyl poslední. V příštích týdnech by se měl před poslance dostat ještě jeden senátní návrh zákona, který spoluinicioval senátor Ivo Valenta.

„Přiznám se, že moc nechápu úzkoprsý a puritánský pohled některých poslanců ani to, že již potřetí nevyslyšeli většinovou vůli horní komory Parlamentu. Jde vidět, že jim na vůli občanů vůbec nezáleží. Ignorují nejen Senát, ale také například tisíce lidí, kteří se v minulosti podepisovali pod petice, které volaly právě po rozumné toleranci alkoholu u cyklistů. Nicméně náš boj za cyklisty ani tentokrát nekončí,“ reagoval Ivo Valenta na sociálních sítích na hlasování poslanců.