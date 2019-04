Ani letos mezi účastníky nechyběly stálice. Trojice zástupkyň ze Slováckého deníku si sebou ale poprvé vzala dvoukolého pomocníka.

„Začaly jsme před pěti lety a od té doby jsme chodily na otvírání i na zavírání po pěší trase. Letos jedeme poprvé na kole, vyrazíme na Salašskou trasu,“ řekla Jitka Machálková.

Trojice se shodla, že byl už čas na změnu.

„Na druhou stranu, pěšky je to lepší, protože se může pít. Já budu dnes rozhodně abstinovat, protože lidí na kole jezdí hodně a člověk by měl dávat pozor,“ svěřila se Milena Marešová, která zároveň přiznala, že se těší, až dorazí zpátky do Uherského Hradiště, kde si pak víno vychutná.

Také starosta města Stanislav Blaha si povzdechl nad nulou tolerancí pro kolaře.

„Já pevně doufám, že policisté mají mnohem důležitější starosti, než jsou naše cyklistické stezky,“ přiznal starosta, který výstřelem odstartoval trasu po trase.

To skupina nadšených sportovců ze Slovenska se zákazem pití na kole rozhodit nenechala. Vždyť kvůli vínu jezdí do Uherského Hradiště už osmým rokem a to hned dvakrát, na jaře i na podzim.

„Dnes pojedeme tři trasy, které si přizpůsobíme podle sebe. Všude už to známe, i oni nás znají, a vybíráme si, kde nám chutná. Jezdíme hlavně po vinařích,“ prozradila plány slovenských stálic Regina Franková.

Letos se milovníci vína navíc mohli těšit na nová vinařství.

„Žádné zásadní změny na trasách nejsou, jenom jsme posilnili vinaře, otevřeno jich má dnes třicet,“ sdělila za organizátory akce Hana Patková.

Ta byla zároveň spokojená s počtem účastníků, které neodradilo ani prudší ochlazení. Starosta města v této souvislosti konstatoval, že změnu počasí vnímá pro cyklisty spíš jako výhodu, protože v předešlých dnech bylo na jízdu na kole velké teplo.