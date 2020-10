Dosluhující hejtman Čunek pro MF Dnes uvedl, že neměl na výběr.

„Právně je to tak, že jsem ty smlouvy podepsat musel, protože krajské zastupitelstvo rozhodlo, že je máme uzavřít. Jinou možnost jsem neměl. Kdybych to neudělal, mohl by mne někdo žalovat, protože jsem povinen naplňovat usnesení zastupitelstva,“ vysvětlil.

Ve Výpisu usnesení z 27. zasedání krajského zastupitelstva, které se konalo 29. června 2020, se uvádí: „Zastupitelstvo Zlínského kraje schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Zlínského kraje v očekávaných výměrách, a to včetně jejich veškerých součástí a příslušenství od Římskokatolické farnosti Zlín - Malenovice za kupní cenu ve výši 41.815.950 Kč“.

"Čunkova finta"

Mezinárodní nezisková nevládní organizace bojující proti korupci Transparency international označila akt hejtmanova podpisu smlouvy na koupi pozemků za „Čunkovu fintu“.

„Nebylo vůbec nutné smlouvy uzavírat. Mohlo se počkat do doby po ukončení povolebních vyjednávání a po vyjasnění, zda nové vedení kraje bude chtít s výstavbou nové nemocnice pokračovat,“ vyhodnotil právník Pavel Jiříček.

Zároveň upozornil na možná následná úskalí.

„To, že jsou smlouvy nyní podepsané, může pro kraj představovat komplikaci v případě, že se rozhodne od tohoto konceptu ustoupit," upozornil právník Transparency international.

Členy budoucí koalice složené z hnutí ANO, Pirátů, ODS a ČSSD podpis hejtmana Čunka čtyři měsíce po schválení zastupitelstvem, ale také čtyři dny po prohraných volbách rozčílil. Piráti označili jeho jednání za nezodpovědné vzhledem k tomu, že o budoucnosti nové nemocnice měla rozhodnout až nově sestavená koalice.

Piráti jsou šokovaní

Piráti z výpisu z registru smluv zjistili, že Jiří Čunek podepsal kupní smlouvy na pozemky v den, kdy budoucí koalice stvrdila memorandum o spolupráci.

„V první moment jsem byla naprosto šokovaná zjištěním, že pan hejtman nepočkal, aby o budoucnosti nemocnice rozhodla až nová koalice na základě odborných dat. Teď budeme muset nejprve řešit problémy, které pan Čunek zanechal a až poté se budeme moct soustředit na další záležitosti,“ zlobila se budoucí pirátská náměstkyně Hana Ančinová.

Podle ní jsou aktuálně k řešení důležitější věci. „Vzhledem k tomu, že úkolem nového vedení kraje bude v první řadě řešit situaci koronavirové epidemie, považuju to za políček nově vznikající koalici,“ vyjádřila Hana Ančincová pohoršení.

Hejtman šel přes mrtvoly

Servítky si nebral ani místostarosta Kroměříže a krajský předseda Pirátů Vratislav Krejčíř.

„Já osobně považuju jednání hejtmana za velmi nezodpovědné, nemorální a hlavně egoistické. Pan Čunek si potřeboval prosadit své a šel přes mrtvoly, jde vidět, že mu opravdu na našem kraji nezáleží,“ dodal Krejčíř, který dlouhodobě vystupuje proti stávajícímu prosazování nové nemocnice bez odborných dat.

Lídr vítězné strany ANO Radim Holiš na dotaz Deníku k dané věci reagoval informací, že v pátek koalice zveřejní podpis smlouvy.

„Jiřího Čunka vyzveme, aby svolal neprodleně zastupitelstvo. To, co provádí, pořádně zkontrolujeme. Bude na to čas,“ prohlásil Holiš.

Dosavadní hejtman Jiří Čunek podepsal smlouvu s Římskokatolickou farností Zlín – Malenovice zastoupenou farářem Miroslavem Strnadem 8. října tohoto roku. Celkem se jednalo o 25 343 metrů čtverečních pozemků.



Cena za metr čtvereční byla stanovená na 1 650 korun. Celkovou sumu ve výši 41 815 950 korun musí Zlínský kraj uhradit do 30 dnů po oznámení katastrálního úřadu, že byl povolený vklad vlastnického práva k nemovitosti ve prospěch kupujícího.



Krajské zastupitelstvo schválilo stavbu nové nemocnice už dvakrát. Poprvé vloni v prosinci, podruhé letos v květnu. Pro zvedlo ruku 23 zastupitelů ze 42 přítomných.



Souhlasili zastupitelé z KDU-ČSL, STAN, SPD, dva zastupitelé z ODS a jeden z ČSSD. Proti bylo hnutí ANO, komunisté, sociální demokraté a Svobodní a Soukromníci.