„Lhát se nemá a v politice už vůbec ne! Proto jsem se rozhodl podat trestní oznámení na hejtmana Radima Holiše, který prohlašuje, že nová nemocnice by ještě před zdražením stála 15 miliard, místo původních 8 miliard korun,“ napsal Jiří Čunek.

Redakci Deníku dnes potvrdil, že rozhodnutí podat trestní oznámení je konečné a patřičné kroky nyní koná jeho advokát.

„Nejde až tak o mě. Jde především o to, že není možné, aby politici chodili a lhali o číslech. Protože potom se voliči na základě nesmyslných čísel rozhodují,“ řekl bývalý hejtman a nynější krajský zastupitel a senátor.

„Určitě je zásadní rozdíl, jestli něco stojí patnáct miliard nebo osm. Kdyby občané věřili, že to kraj v pohodě zvládne (výstavbu nové nemocnice – pozn. red.) a já tvrdím, že to zvládne, pak by se k tomu jistě přiklonili víc, než když mají nejistotu, jestli to náhodou nebude patnáct miliard a kraj půjde do konkurzu,“ dodal Čunek.

Částku 8 miliard na výstavbu nové nemocnice podle něj spočítaly čtyři renomované kanceláře, které zvítězily v soutěži na projekt.

„V této chvíli pracují například na novém onkologickém centru v Praze, nebo na rekonstrukci IKEMU. Jedna z kanceláří (atelier-r) v letošním roce získala hlavní cenu v soutěži Česká cena za architekturu, kde byla oceněna i mezinárodní porotou. Tyto vítězné kanceláře přitom ručí částkou sto milionů korun, že se cena nezvýší,“ napsal dále na Facebooku Čunek.

Hejtman Radim Holiš podle něj nevysvětlil, jakým způsobem nynější vedení kraje přišlo na sumu takřka dvojnásobnou. I to je důvod, proč se Jiří Čunek rozhodl podat trestní oznámení pro pomluvu.

„Poslední kapka byla, že jsem na veřejném zasedání (krajského) zastupitelstva vyzval hejtmana, aby řekl, kdo to spočítal. Řekl, že to rozhodla rada. Neřekl vůbec kancelář nebo projektanty, kdo vypočítal patnáct miliard,“ řekl Deníku Čunek.

Redakce Deníku dnes požádala o reakci na Čunkovo trestní oznámení také hejtmana Radima Holiše a jeho tiskový odbor. Hejtmanství vzkázalo, že na zaslané otázky odpoví ve čtvrtek.

K situaci kolem projektu nové krajské nemocnice se ale hejtman Holiš v nedávné době vyjádřil například v říjnovém čísle Magazínu 21 – oficiálním zpravodaji Zlínského kraje.

Grafika srovnávající náklady na plánovanou výstavbu nové krajské nemocnice ve zlínských Malenovicích zveřejněná v krajském zpravodaji Magazín 21 v říjnu 2021.Zdroj: Magazín 21 - oficiální zpravodaj Zlínského kraje, říjen 2021„Předpokládané náklady na výstavbu nové nemocnice spočítalo předchozí vedení kraje na 8 miliard korun. Když jsem do funkce hejtmana v listopadu loňského roku nastoupil a přepočítali jsme náklady na nemocnici, došli jsme k částce 15 miliard. Do této sumy se ale nepromítá razantní zdražení, ke kterému letos došlo na stavebním trhu. Netroufám si ani odhadovat, kolik by nemocnice stála, pokud by se s výstavbou začalo podle původního plánu v roce 2023,“ uvedl mimo jiné Holiš.

Podle něj by za stávajících ekonomických podmínek znamenala výstavba nové nemocnice už při minulým vedením kraje deklarovaných nákladech osmi miliard do pěti let bankrot.

„Nebyl by sice vyhlášen konkurs, ale kraj by byl zadlužený, spláceli bychom vysoké úvěry a chyběly by nám peníze nejen na běžný provoz, ale současně bychom neměli finance na rozvoj a nové investice,“ vysvětlil v krajském zpravodaji Holiš.

Ve stejném (říjnovém) vydání Magazínu 21 kraj zveřejnil také infografiku, která srovnává náklady na stavbu nové nemocnice z pohledu současného a minulého vedení kraje.

Zamýšlená výstavba nové krajské nemocnice v Malenovicích je dlouhodobě předmětem politických sporů. V současné době zůstává v krajských plánech v podobě takzvaného investičního záměru do roku 2040.

V září o tom rozhodli krajští zastupitelé. Peníze dříve vyčleněné na stavbu nové nemocnice nyní může kraj použít na jiné investiční akce ve zdravotnictví, mimo jiné na nutné opravy ve stávající Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně.