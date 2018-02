Čuba rezignoval na post senátora

Senátor František Čuba zastupující zlínský obvod 78 rezignoval na svůj post. Oficiálně to oznámil 15. února v tiskovém prohlášení zaslaném médiím.

František ČubaFoto: DENÍK/Jan Karásek

"V posledních měsících jsem nejen já, ale především mí příbuzní a přátelé, vystaveni silnému tlaku a čelí nepříjemným útokům. Tito lidé jsou mi velmi blízcí a já jim dále nenechám ubližovat. Proto jsem se rozhodl soustředit své síly především k životním prioritám, a těmi jsou právě tito lidé," uvedl v prohlášení dvaaosmdesátiletý Čuba.

Současně se nechal slyšet, že požádal hradišťského senátora Iva Valentu, aby o jeho rozhodnutí informoval senátory na plénu. "Můj oficiální rezignační dopis bude do konce měsíce února doručen předsedovi Senátu, panu Milanu Štěchovi," dodal František Čuba.

V prohlášení současně poděkoval za spolupráci všem senátorům a senátorkám i svým voličům, příznivcům a především blízkým za podporu, kterou mu věnovali. Vzpomněl také na voliče, kteří mu ve volbách v roce 2014 dali svou důvěru a hlas. Bude prý i nadále pomáhat Zlínskému kraji i celé České republice.

Někdejší předseda JZD Slušovice František Čuba je dlouhodobě kritizován za to, že se neúčastní zasedání Senátu. Přítomen tam nebyl rok a půl, dlouho ale pobíral plat i finanční náhrady. V jeho případě představovaly základní plat 71 tisíc korun plus náhrady na dopravu a reprezentaci ve výši 51 100 korun. Tedy celkem 122 100 korun měsíčně z kapsy daňových poplatníků. Do konce roku 2016 mu dokonce Senát platil pronájem pražského bytu za 17 tisíc korun měsíčně.

„Těžko říct, proč to udělal pan senátor až nyní. Situace byla dlouhodobě neúnosná. Neplnil si své povinnosti. Smutné je, že to neudělal už dávno,“ komentoval rozhodnutí Františka Čuby politolog Tomáš Lebeda. Neočekává, že by měla Čubova rezignace výrazný vliv na politickou situaci nebo Stranu Práv občanů, za níž kandidoval. „Uvidí se, co bude po doplňovacích volbách. Záleží, jací kandidáti se přihláší,“ uvažoval dál Lebeda.

František Čuba byl zvolen senátorem za obvod č. 78 Zlín v roce 2014. Porazil tehdy dlouholetou senátorku ČSSD Alenu Gajdůškovou. Tu Čubovo rozhodnutí nepřekvapilo. "Myslím, že se to čekalo už delší dobu," uvedla současná poslankyně za sociální demokraty Gajdůšková s tím, že Františku Čubovi přeje do budoucna hodně zdraví a sil.

Čubova rezignace bude mít vliv i na obyvatele Zlínska i části Valašska. Po zániku mandátu senátora v průběhu volebního období musí prezident stanovit termín nových voleb. Proběhnout musí do 90 dnů od zániku senátorského mandátu.

Znamená to, že v letošním roce čekají voliče v regionu už třetí volby a čtvrté, komunální na podzim. ČSSD do předčasných doplňovacích voleb postaví podle Gajdůškové svého kandidáta určitě. "Samozřejmě už jsme o těch věcech mluvili. Debata proběhla, máme v hledáčku konkrétní jména na kandidáty," uvedla poslankyně s tím, že ale nemůže být konkrétní.

Obvod č. 78 - Zlín

zahrnuje severní část okresu Zlín ohraničenou na jihu obcemi Nedašov, Návojná, Valašské Klobouky, Křekov, Vlachova Lhota, Újezd, Vysoké Pole, Vizovice, Zádveřice-Raková, Lípa, Zlín, Sazovice, Machová a jižní částí okresu Vsetín ohraničenou na severu obcemi Hošťálková, Liptál, Seninka, Leskovec, Valašská Polanka, Lužná, Lidečko, Horní Lideč a Střelná.