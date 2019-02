Zlínský kraj - Symbolicky v předvečer svátku sv. Floriána, patrona hasičů, převzala zhruba čtyřicítka dobrovolníků a dva profesionálové ocenění za svou práci.

Socha svatého Floriána. | Foto: DENÍK/Jarmila Kuncová

Hejtman Stanislav Mišák ocenil jak zkušené mnohaleté hasiče, tak i mladé talentované chlapce a dívky, kteří uspěli v hasičských soutěžích.

Hasiči byli tímto způsobem vyznamenáni už posedmé. Celkem bylo oceněno už 320 dobrovolníků. Přinášíme seznam letošních vyznamenaných.

Stanislav Bazalka - členem SDH Záhlinice je od roku 1978. Je dlouholetým členem výboru, ve kterém vykonával několik funkcí. Zejména v období šestnácti let, kdy byl starostou sboru, udělal spoustu práce, která zůstane dlouho v povědomí nejen hasičů. Bylo to například zřízení hasičského praporu, ale zejména dlouhodobá práce s mládeží. Aktivně se účastní všech kulturních i sportovních akcí pořádaných sborem, a jde tak i nadále příkladem především mladé nastupující generaci.

Břetislav Buš - členem SDH Zástřizly je od roku 1953. Stal se pokračovatelem hasičské myšlenky, neboť i jeho otec byl zakladatelem sboru v Zástřizlech. V současné době zastává funkci předsedy revizní komise okrsku Střílky.

Kamila Krejčí - členka kolektivu mladých hasičů SDH Morkovice, velmi nadějná a talentovaná závodnice. SDH Morkovice reprezentuje nejen za tým, ale i v disciplíně jednotlivců, tj. běh 60 m s překážkami v kategorii mladší dívky.

Jan Miklík - člen SDH Zahnašovice, začínal jako člen kolektivu mladých hasičů. Podílí se na přípravě kulturních akcí v obci, aktivně pracuje ve výboru SDH a stará se o techniku sboru.

Zdeněk Perutka - člen SDH Rychlov od roku 1982. Vykonává funkci velitele sboru a velitele okrsku Bystřice pod Hostýnem. Působí v zásahové jednotce, kde je velitelem družstva.

Radka Rybková - členka SDH Postoupky, vedoucí kolektivu mladých hasičů sboru, podílí se na přípravě veškerých akcí a soutěží pro děti ve sboru i místní části.

Marie Rygálová - členka SDH Hulín od roku 1964. Od příchodu do řad dobrovolných hasičů se starala o kulturní stránku chodu sboru, velmi aktivně se zapojila do práce s hasičskou mládeží a dlouhá léta pracovala ve výboru jako pokladní.

Josef Šebeček - členem SDH Blišice je od roku 1950. Stal se tak pokračovatelem hasičského rodu, neboť i jeho otec i děda byli funkcionáři SDH v Blišicích.

Martin Ševčík dorostenec SDH Morkovice, velmi nadějný a všestranný závodník. Jeho nejlepším výsledkem je 4. místo na Mistrovství ČR 2011 v Ostravě.

Jaroslav Šindelek je členem SDH Podhradní Lhota 48 let. Má velký podíl na výstavbě nové hasičské zbrojnice v obci.

Jaroslav Bártek členem sboru dobrovolných hasičů ve Zlechově je od roku 1976. Již od počátku se zapojil do soutěžního družstva mužů a pomáhal prosazovat požární sport.

František Bobčík členem SDH Kunovice je od roku 1958. I přes svůj zdravotní stav se stále snaží pomáhat v rámci svých možností ve sboru, na pohárových soutěžích apod.

Družstvo mladých hasičů Vlčnov - v loňském roce se opět probojovalo po 8 letech na mistrovství ČR, a to do Ostravy, kde získalo 6. místo. Na jejich výborných výsledcích se podílí vedoucí družstva Přemysl Pavluš, Ondřej Vozár, Ing. Jiří Polášek a Stanislav Moštěk. Velitelem družstva je Petr Lekeš.

Družstvo žen CTIF Vlčnov - družstvo žen v klasických disciplínách CTIF vzniklo v roce 2007. V roce 2009 se staly vicemistryněmi ČR a v loňském roce se jim podařilo získat titul mistryň. Probojovaly se i na mezinárodní Olympiádu CTIF do Ostravy v roce 2009, kde získaly stříbrné medaile. Vedoucí a duší družstva je Marie Dacíková.

Miloslav Dvořák - členem sboru je dobrovolných hasičů v Záhorovicích od roku 1967. Ve sboru začal pracovat ve funkci preventisty a v současnosti je také náměstkem starosty.

Ladislav Haluza - je od roku 1986 členem sboru dobrovolných hasičů v Uherském Brodě. Ve sboru pracoval jako preventista a pomáhal při osvětě občanů a propagaci preventivní práce ve svém okolí.

Josef Macíček - členem sboru je dobrovolných hasičů ve Strání od roku 1970. Již od počátku se zapojil do funkcionářské práce.

Martin Polášek - členem SDH v Mistřicích je od roku 1989. Byl členem soutěžního kolektivu dorostenců, se kterým získal v roce 1992 titul mistr ČR v požárním sportu družstev dorostenců.

Ing. Josef Sovek - je členem hasičského sboru Stříbrnice od roku 1953. Byl zařazen do jednotky sboru a pracoval jako velitel sboru a velitel okrsku.

Zbyněk Urubčík - v SDH Šumice začal pracovat v roce 2001. S kolektivem mladých hasičů dosahuje dobrých výsledků a vychoval si řadu mladých nástupců a spolupracovníků.

Jan Gašek - je velmi perspektivní sportovec. Vlastní iniciativou se probojoval do reprezentace dorostenců ČR na světovou soutěž v Petrohradě, kde získal titul mistra světa ve výstupu na věž.

Zdeněk Hajdík - člen SDH Zděchov od roku 1966, aktivně pracuje ve sboru od mladého hasiče, člena výboru, starosty sboru, nyní jako jednatel a kronikář.

MVDr. František Kovář - dobrovolným hasičem se stal v roce 1975 ve sboru Hovězí, kde se aktivně zapojuje do činnosti ve výboru při organizování kulturních a jiných akcí, úzce spolupracuje jako starosta sboru s obcí při stavbě hasičské zbrojnice.

Jan Kovář - v mládí se věnoval sportování a soutěžím, pro jeho organizační schopnosti pracuje ve výboru sboru, několikrát se vystřídal ve funkci starosty a velitele.

Josef Kunovský - aktivní v hasičském sportu jako soutěžící a rozhodčí. Je hlavním organizátorem pohárové soutěže pro mládež i dospělé v Němeticích.

Zdeněk Maliňák - je členem ve sboru Veselá. Od mládí aktivně sportuje, ve výboru dlouholetý velitel sboru, později velitel okrsku, aktivní člen okresní odborné rady velitelů, nyní starosta sboru.

Stanislav Mišun - člen sboru v Horní Lidči, je dobrovolným hasičem 43 let a v roce 2010 ukončil své povolání na HZS ve Valašském Meziříčí, kde odsloužil 35 let jako řidič strojník.

Vojtěch Růsek - je členem SDH Valašské Meziříčí Poličná od roku 1966. Celý život se věnoval hasičské činnosti počínaje vedoucím mládeže, velitele a nyní preventisty sboru a města Valašské Meziříčí.

Alois Staněk - členem SDH v Choryni. Dlouholetý starosta sboru, okrsku, člen okresního výboru, později člen okresní revizní komise, nyní stále aktivní ve sboru i okrsku.

Petr Vaculín - je nadějný mladý sportovec, který se podílel na získání 4. místa na světové soutěži v celkovém hodnocení. Má velmi dobré výsledky zejména v běhu na 100 m s překážkami.

František Zapalač - je členem SDH ve sklárnách Karolinka od roku 1960, kde pracuje jako organizační referent, preventista v závodě, nyní starosta. Dlouhodobě vykonával funkci starosty okrsku, byl členem okresního výboru a členem okresní revizní komise.

Stanislav Batěk - je členem SDH Tečovice 54 let. Ve sboru dobrovolných hasičů se aktivně zapojoval do všech akcí, vždy byl tam, kde bylo potřeba.

Alois Gargulák st. - je dobrovolným hasičem 59 let. Začínal jako mladý hasič v SDH Podkopná Lhota, kde byl členem žákovského družstva. Pracoval jako vedoucí dorostu a mužů, v roce 1963 se stal velitelem sboru SDH Všemina.

Josef Hubáček - je členem SDH Dolní Lhota. Členství zahájil v SDH Sehradice v roce 1972, kde od roku 1973 až do roku 1990 zastával funkci organizačního referenta. Po přestěhování ze Sehradic do Dolní Lhoty byl zvolen do funkce jednatele SDH Dolní Lhota.

Marie Juráková - je členkou SDH Doubravy od roku 1981. Ve sboru pracovala jako vedoucí mladých hasičů, od roku 1985 vykonává funkci hospodářky sboru.

Karel Koseček - je členem SDH Divnice od roku 1961. Byl starostou sboru, od roku 2000 až dosud je místostarostou sboru, pracuje jako hospodář XV. okrsku. V současné době je členem okresní kontrolní revizní rady.

František Minařík - začínal v roce 1955 ve Vlčkové, od roku 1966 je členem SDH Lukov. Zde prošel mnoha funkcemi a vždy se aktivně zapojoval do činnosti sboru.

František Šánek - je členem SDH Návojná od roku 1973, kde se roku 1976 stal členem výboru. V roce 1983 byl zvolen do funkce starosty sboru, kterou vykonává dodnes.

Pavel Vyoral - začínal v závodní jednotce Moravan. Od roku 1983 je členem SDH Malenovice. Pracoval jako člen výboru a od roku 1995 zastává funkci starosty sboru.

Stanislav Zvončák - je členem SDH Újezd od roku 1986. Od počátku členství se velmi angažuje na úrovni sboru i okrsku.

Záslužná vyznamenání II. stupně dobrovolníci

Ing. Josef Bernátík - je členem sboru dobrovolných hasičů v Kaňovicích od roku 1967. Od dětských let byl aktivním členem soutěžních kolektivů žáků, dorostu a mužů. Po dobu 45 let členství ve sboru se aktivně podílel na organizování a celkovém zajištění akcí pořádaných sborem. V současné době jako starosta sboru výrazně ovlivňuje výborné výsledky a hlavně prosazování práce s mladými hasiči ve sboru, okrsku, okrese a celém Zlínském kraji.

Záslužná vyznamenání II. stupně profesionálové

nstržm. Martin Šesták - hasič, strojní služba, stanice Uherské Hradiště.

U hasičského záchranného sboru vykonává službu 22 let. Medaile je udělována za příkladnou práci na úseku strojní služby. Svým iniciativním, samostatným a odpovědným přístupem k plnění služebních povinností je příkladem pro ostatní kolegy.

Jan Polách - velitel čety, stanice Vsetín.

U hasičského záchranného sboru vykonával službu 24 let, jeho služební poměr skončil k 30. 4. 2012.

Ve sboru prošel mnoha pracovními zařazeními ve výjezdové jednotce. Jako velitel čety vykonával funkci odpovědně s příkladným přístupem. Jeho základními vlastnostmi byla spolehlivost a osobní vyrovnanost, byl respektovaný napříč sborem.