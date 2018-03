Čtyřicáté kolo soutěže O nejkrásnější svatební pár Deníku pro rok 2017

Technika a elektrotechnika - Technika a elektrotechnika Seřizovač 110 Kč

Seřizovači a obsluha konvenčních strojů na vrtání VRTAŘ. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 110 kč, mzda max. 130 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: čtení výkresové dokumentace, samostatnost, praxe v oboru vrtař min. 5 let nebo 10 let ve strojírenství, seřízení, obsluha vrtacích strojů, vrtání, stružení (v toleranci 0,01mm) a řezání závitů na souřadnicové vyvrtávačce, vrtání pod různými úhly v toleraci H7, SO vyučení ve stroj. nebo příbuzném oboru, man. zručnost, přesnost, preciznost, pracovitost, zodpovědnost, flexibilita, schopnost pracovat v týmu, dobrá znalost RJ, prac. poměr na 1 rok, možnost prof. a osobního rozvoje, příspěvek na stravování, příspěvek na ubytování či bydlení, flexipassy, příspěvek na rehabilitace (u zaměstnanců vykonávající rizikovou práci), dotovaná teplá strava, nápoje, poukázky, odměny, 5 týdnů dovolené, rozvojové a vzděl. akce, jaz. kurzy (AJ, RJ).. Pracoviště: Aircraft industries, a.s., Na Záhonech, č.p. 1177, 686 04 Kunovice. Informace: Eva Michalcio, +420 572 816 455.