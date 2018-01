Čtyři kilometry obchvatu Uherského Brodu by měly stát půl miliardy

Obchvat Uherského Brodu je zase o krok blíže své realizaci. Zlínský kraj, respektive jeho odbor životního prostředí totiž dal městu souhlas se stavbou, má ovšem 27 podmínek, které musí město Komenského splnit.

Ilustrační foto.Foto: Archiv Deníku

Přeložka silnice by tak mohla obyvatelům Těšova a Újezdce ulevit do pěti let.

Úsek dlouhý přibližně čtyři kilometry by měl stát půl miliardy korun.

Brodská radnice schválila investiční záměr už v roce 2015, teď musí vykoupit pozemky a letos by mohlo být vydáno i územní rozhodnutí.

Prvním krokem je vydání souhlasu od životního prostředí.

Mezi podmínky, které kraj požaduje, spadá například podrobný hydrogeologický průzkum v koridoru, měření hlukové zátěže z dopravy u nejbližších obytných objektů nebo biologický dozor po dobu realizace.

„Podle dopravního průzkumu provedeného v roce 2014 byla intenzita dopravy v obou směrech od okružní křižovatky u pivovaru k místním částem Těšov, Újezdec asi 9100 vozidel za den,“ uvedla mluvčí uherskobrodské radnice Elen Sladká s tím, že se do toho započítávala i auta nad 3,5 tuny.

Lidé si na hustou dopravu stěžují už dlouho.

„Je to hodně nepříjemné. Kolem našeho domu jezdí auta i kamiony. Netroufám si proto pořídit třeba kočku, určitě by ji do týdne něco srazilo,“ vrtěla před časem hlavou Lucie Bartošová, která bydlí poblíž inkriminované II/490.

Přeložku silnic II/490 vedoucí z Uherské Brodu do Újezdce a II/495 z města do Šumic plánuje vybudovat v oblasti odbočky ke kolibě U Luxů.

Dál by měla vést jižním směrem před soutok Luhačovického potoka a řeky Olšavy a napojí se na stávající silnici II/495.

Práce by mohly trvat rok a půl, pokud půjde vše dobře, mohl by být obchvat hotový v roce 2023.