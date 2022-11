Rokování se protáhlo na více než čtyři hodiny, protože opoziční zastupitelé i Broďané z publika vytrvale svými dotazy „grilovali“ kandidátku na starostku, pedagožku Miroslavu Polákovou.

Ta se totiž po volbách na kandidátce Nezávislých stala svým příklonem ke koalici ANO, VSK a STAN rozhodujícím jazýčkem na vahách při jednáních o vládě na radnici. Mnohé spoluobčany svým nenadálým krokem zklamala, mnohé naopak nadchla.

„Mrzí mě, že nám paní Poláková do dnešního dne nesdělila své důvody vystupovat sama za sebe. Tento její krok rozdělil občany našeho města na dva tábory, a to nesu velmi těžce,“ řekla Marie Vaškovicová (Nezávislí).

Dosavadní místostarosta Petr Vrána (Nezávislí) popřál na závěr série svých výtek Miroslavě Polákové, aby ji v nové funkci nic podobného nepotkalo.

Zastupitel Petr Bílavčík (VSK) několikrát během zasedání prohlásil, že se neděje nic nezákonného, na což mu Štěpán Janík (KDU-ČSL) opáčil, že to sice zákonné je, ale také nemorální.

Miroslava Poláková během zasedání reagovala na výzvy a snažila se vysvětlovat svůj nečekaný „přestup“ k nové radniční koalici v Komenského městě.

„Spolupracovala jsem s Nezávislými jako nezávislá, ale postavila jsem se proti, když jsem zjistila, že je předem vytvořena koalice, o které mi nebylo předem oznámeno, že je dávno domluvená. Velmi mě mrzelo, že se nerespektuje výsledek voleb,“ vysvětlovala Poláková. Následně pak položila řečnickou otázku, za co že je označována jako zrádce a kdo koho vlastně zradil.

„Má význam, aby lidé v Brodě chodili k volbám, když je předem domluvena koalice, která vůbec nebude brát na vědomí, kdo ty volby vyhrál?“ dotazovala se Miroslava Poláková.

Nechyběly ani dotazy, proč byla na starostku nominována právě ona, když se do zastupitelstva dostala s druhým nejmenším počtem hlasů, a jak k té nominaci vlastně došlo.

„Nebyl to žádný kalkul. Nebylo ani to, že by paní Poláková za námi přišla a řekla, že chce být starostkou. Naopak, my jsme ji dlouho přemlouvali. Jsme totiž přesvědčeni, že starosta by měl být vzdělaný, měl by toho mít hodně za sebou a měl by Uherský Brod reprezentovat,“ argumentoval Ladislav Kryštof (VSK).

Téměř po čtyřech hodinách pak zastupitelstvo zvolilo Miroslavu Polákovou starostkou. Jejími zástupci, místostarosty, se stali Ivan Láska a Ladislav Kryštof. Volba byla veřejná a těsným poměrem hlasů 14 pro, 10 proti a 3 se zdrželi.

„Chci ve všem, co bylo pro naše občany přínosem, pokračovat. Nikoliv ale sama, nýbrž s vaší podporou a pomocí, vážení noví zastupitelé, bez ohledu na politickou příslušnost, neboť přáním a cílem nás všech je blaho a rozkvět tohoto města. Jednotlivec zmůže mnoho, ne však tolik, jako ve spojení s ostatními,“ řekla ve své řeči po svém zvolení starostka.

Starostkou se stala PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D. (Nezávislí)V kompetenci bude mít školství, kulturu, životní prostředí, sociální věci a cestovní ruch.

Prvním místostarostou je Ivan Láska (ANO).Je pověřen zastupováním starostky a v kompetenci bude mít městskou policii, komunikaci s obchodními společnostmi, majetek města, sport a bytovou politiku.

Druhým místostarostou je Ing. Ladislav Kryštof (VSK).Je pověřen zastupováním starostky a v kompetenci bude mít dopravu, finance, investice, strategický rozvoj a územní plánování.

V radě města zasednou: PhDr. Miroslava Poláková, Ing. Ladislav Kryštof, Ivan Láska, Petr Bílavčík, Mgr. Roman Švehlík (VSK),Radek Všetečka, Martin Kovařík, Martina Poslušná (ANO)a Richard Kastner (BROD ŽIJE!).