Čtvero významných výročí letos oslaví Dolní Němčí

Obec, která se v roce 2018 stala celorepublikovým vítězem soutěže Vesnice roku, letos oslaví čtvero významných výročí. Připomenou si tam 150 let od postavení a požehnání kostela sv. Filipa a Jakuba, 100 let od uspořádání prvních dožínek, 90 let od založení místního fotbalového klubu a 50 let existence rozsáhlého školního areálu, navštěvovaného krom místního žactva také školáky ze Slavkova, Horního Němčí a Boršic u Blatnice.

Obec Dolní Němčí. | Foto: Deník/Jan Karásek