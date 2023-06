Obyvatelé velkých a středně velkých měst po celé České republice mohli prostřednictvím ankety Deníku hodnotit starosty, radní a zastupitele. Známky jim dávali podle toho, co dokázali od posledních voleb. Konkrétně šlo o čtyři hlavní „předměty“ – bydlení, bezpečnost, dopravu a sportovní vyžití ve městě. Hodnocení bylo stejné jako ve škole, od jedničky po pětku.

Uherské Hradiště dostalo celkem 894 známek. Jedniček bylo 105, dvojek 84, trojek 131, čtverek 105 a bezkonkutenčně nejvíce nadělili lidé vedení radnice pětek, přesně 469.

V oblasti dopravy udělili hlasující dostatečnou a nedostatečnou ve 188 případech. Výbornou až dobrou jen v 59 případech.

Kauza odvolání ředitelky školy v Brodě: Výběrové řízení se bude opakovat

V oblasti bytové politiky Uherské Hradiště obdrželo 177 dostatečných a nedostatečných. Výbornou až dobrou dostalo od 43 hlasujících.

V oblasti bezpečného města a vstřícnosti sociální politiky vůči ohroženým udělili čtenáři vedení metropole Slovácka 107 jedniček, dvojek a trojek, 103 jich samosprávě napařilo čtverku a pětku.

V oblasti podpory sportu a volného času udělili hlasující vedení Uherského Hradiště 111 výborných, chvalitebných a dobrých a 106 dostatečných a nedostatečných.

„Oblasti jako doprava a parkování, stejně jako bytová politika, jsou komplexními problémy, na která neexistují jednoduchá řešení. Platí to u nás i v každém jiném městě v Česku. Velmi si vážím každého hlasu občana a snahy o zapojení do řešení veřejných témat. Zpětná vazba je pro nás zásadní, proto také pravidelně objíždíme všechny městské části a přímo s občany řešíme, co bychom mohli zlepšit,“ říká starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Drslavice slaví 650 let první zmínky o obci. Vydávají fotoknihu

V případě internetových anket se domnívá, že nepřináší konstruktivní dialog ani spravedlivé hodnocení.

„Dokazují to i výsledky z ostatních měst nejen ve Zlínském kraji,“ myslí si Stanislav Blaha.

Při posuzování úspěšnosti města, je podle něj třeba brát v potaz více oblastí, včetně infrastruktury, bezpečnosti, životního prostředí, vzdělávání nebo kultury.

„A to vše je třeba zasadit do omezeného rozpočtu každého města. Myslím, že namísto zjednodušujícího známkování je oboustranně přínosnější konstruktivní dialog a podpora spolupráce,“ uvažuje uherskohradišťský starosta.