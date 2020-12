„Momentálně jsou vakcíny podle GPS souřadnic někde na hranici Česka a Německa. Vypadá to tedy, že než se dostanou k nám, bude to opravdu na přelomu 30. až 31. prosince,“ prozradil v úterý odpoledne hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. „Na dodání vakcíny nemá kraj žádný vliv,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

Za zpožděním podle všeho stojí logistické problémy při dopravě várky vakcín do České republiky. Na Silvestra by mělo dorazit do Česka 19 tisíc dávek. A právě ty by měly směřovat také do krajských nemocnic. Pro ČTK to potvrdila během pondělí 28. prosince mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

„Máme připraven seznam asi 970 lidí – všechno zdravotníci -, kteří dostanou vakcínu jako první. Jakmile to bude možné, začneme,“ řekl Holiš.

Konkrétní datum počátku očkování je podle mluvčího nemocnic Zlínského kraje Egona Havrlanta stanoveno na pondělí 4. ledna. Proočkovat oněch prvních 970 osob potrvá. Podle Radima Holiše je možné za jednu hodinu naočkovat pouze pět lidí – zdravotníků.

Situace je vážná

„Než skončíme, měla by dorazit další dávka,“ uvedl také Holiš, kterého v současnosti více než opožděné očkování trápí situace v nemocnicích.

„V této chvíli je podstatné to, že máme na maximální kapacitě covidových lůžek nemocnice ve Vsetíně, Valašském Meziříčí a Kroměříži. K dispozici jsou ještě lůžka v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně a Uherskohradišťské nemocnici, kam se již musel převézt pacient z Kroměříže. Znovu prosím lidi, aby si uvědomili, že situace je vážná. Jen dodržováním pravidel pomůžeme zdravotnímu systému. Musíme vydržet, není jiná možnost,“ prosí hejtman Radim Holiš.

Dosud bylo ve Zlínském kraji od začátku pandemie potvrzeno 46 974 případů nákazy novým typem koronaviru.

Aktuálně je nemocných 6 123 lidí, přičemž za pondělí

28. prosince přibylo 504 případů. Celkem 757 lidí již tomuto onemocnění podlehlo. Naopak 40 094 se vyléčilo.

Index rizika podle protiepidemického systému ČR (PES) se od neděle drží na hodnotě 75. To znamená mírný pokles oproti minulému týdnu, kdy byl index rizika 80 (s výjimkou Štědrého dne, kdy se vyšplhal až na hodnotu 85 – pozn. red.) Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR