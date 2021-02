Do myslí dětí, dospělých i obecní kroniky Kostelan nad Moravou se zapíše omlazovací kúra zastaralého asfaltového hřiště, z hlediska nových předpisů zcela nevyhovujícího. Protože zastupitelstvo obce podporuje sportovní aktivity všech občanů vesnice bez rozdílu, jejich věk, ani sportovní výkonnost, zde nehrají žádnou roli.

Omlazovací kůry se dočkalo sportoviště v Kostelanech nad Moravou. | Foto: archiv OU Kostelany nad Moravou

„Pamětníci, kteří v hlavě zapátrají hluboko do minulých let, si možná vzpomenou na hřiště s travnatou a později s asfaltovou plochou, která už neodpovídala moderním požadavkům pro některé sporty. Rekonstrukci víceúčelového sportoviště, která byla loni jednou z investičních akcí v naší obci, provedla od 6. dubna do konce srpna luhačovická stavební firma,“ informoval starosta Kostelan nad Moravou Pavel Duda.