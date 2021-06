„Nevíte někdo, jak to je? Stačí pouze čestné prohlášení?

Musím k němu přinést fyzicky i test? Je to zmatek, nemám ponětí, co se po mně chce…“ Desítky otázek se honí hlavami lidem, kteří o víkendu zamířili, nebo se chystají na koupaliště.

Raději do přírody

Někdo nemá úplně jasno, co při vstupu platí, někdo se nakonec rozhodne pro koupání v přírodě.

„Očkovaná ještě nejsem a nemoc jsem neprodělala. Zbývá test v nemocnici. Jenže mi nemá kdo pohlídat dítě. Nechtěla jsem ho brát s sebou a vystavit se nebezpečí, že ještě něco chytnu jen kvůli okoupání. Tak jsem nakonec zvolila štěrkáč, kde po mně nikdo nic nebude chtít,“ krčila rameny Zuzana Plachá ze Vsetína.

Petra Vaňková ze Zlína si naopak koupání ve venkovním bazénu místního koupaliště užila i se svými dvou a čtyřletými ratolestmi.

„Mám potvrzení od zaměstnavatele, ne starší dvaasedmdesáti hodin. Děti do šesti let nepotřebují nic. Poté, co se to sjednotilo a stejné doklady potřebujete ke vstupu do restaurace, na kulturu i na koupaliště je to jednodušší. Myslím, že lidi by to mohli pochopit a už ví, co si musí vzít,“ řekla Deníku.

Vykázali je ven

Ne všichni návštěvníci jsou chápaví. Nebo chápat nechtějí.

„Řešili jsme v pár případech nemístné připomínky. Některé jedince jsme museli dokonce poslat pryč z areálu. Operovali tím, že nemáme právo po nich cokoli chtít. Ale většina lidí vydaná nařízení akceptuje,“ přiblížil Lubomír Matoušek, ředitel společnosti Steza Zlín, která zabezpečuje provoz koupališť a bazénů ve Zlíně.

Ještě větším potížím čelili ve vsetínském koupališti Pod Pecníkem. Tam došlo i na ostré slovní potyčky.

„Velký problém jsme měli s dokladováním, zejména u romského etnika. K tomu se přidal nepořádek, který po nich zůstal v šatnách. Možná i proto nám po sobotní hraniční kapacitě spadla v neděli návštěvnost sto lidí pod povolenou kapacitu,“ zamyslel se Tomáš Pifka, místostarosta Vsetína a jednatel společnosti Vsetínská sportovní, která má na starost provoz sportovišť.

Pouze poloviční kapacita

Koupaliště dle platných nařízení smí být zaplněné maximálně polovinou své celkové kapacity. Pod Pecníkem je to konkrétně 400 osob. Jednatel Pifka připustil chybu společnosti, která nezveřejnila telefonický kontakt, na kterém by mohli lidé ověřovat aktuální návštěvnost. Stávalo se tak, že se tvořily kvůli omezení počtu návštěvníků fronty a lidé museli čekat před branami. Vsetínská sportovní už zjednala nápravu.

Fronty se tvořily také na koupališti Bajda, kde je aktuální kapacita splňující nařízení vlády 1 500 lidí. Tolik se tu také každý víkendový den podle slov Libora Lutonského ze Sportovního zařízení města Kroměříže protočilo.

Většina je očkovaných

„Většina lidí už má za sebou první dávku, takže se prokazují potvrzením o vakcinaci. Přišli i takoví, kteří si na místě udělali test, nebo se prokázali čestným prohlášením o samotestu. Ale to je nesmyslné vládní nařízení. Tam si každý napíše, co chce,“ podotkl.

I v Kroměříži zaregistrovali problémy s Romy a lidmi, kteří akceptují nařízení neochotně, nebo vůbec.

„Máme na pokladnách samé zkušené ženské. Poradí si. Ale lituju je, donekonečna vysvětlovat to samé lidem, kteří si na ně otevírají pusu. Už aby to skončilo. Do Chorvatska smíte jet pouze s občankou a tady máte problém si zajít na koupaliště,“ posteskl si Lutonský.

Hygiena kontroluje provozovatele

Dodržování plnění povinností vyplývajících z aktuálně platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR namátkově kontroluje Krajská hygienická stanice Zlínského kraje (KHS ZK). Zaměřuje se také na sledování jakosti vody, zajištění stavebně technického stavu zařízení a vybavenosti areálů a další náležitosti.

KHS ZK kontroluje plnění povinností ze strany provozovatele.

„Kontrolu fyzických osob – návštěvníků provádí provozovatel u vstupu. Pokud návštěvník nesplňuje požadavky mimořádných opatření, do areálu není vpuštěn,“ sdělila mluvčí KHS ZK Vendula Ševčíková.

„Od začátku června jsme v rámci státního zdravotního dozoru provedli už jedenáct kontrol bazénů a koupališť. S namátkovými kontrolami budeme pokračovat po celou dobu letní koupací sezóny,“ uzavřela Ševčíková.

Které doklady postačí?

Dle nařízení vlády musí u pokladny návštěvník prokázat bezinfekčnost (s výjimkou dětí do 6 let) a to jednou z těchto variant: