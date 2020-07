Má se jednat o čtyřhodinový program, během kterého se jeho účastníci podívají na aktuální výstavu a zároveň si vyrobí předměty podobné těm ve výstavách.

První den zamíří na výstavu Když ruce pracují srdcem. Popovídají si o tradičních řemeslech a na řadu přijde i praktická ukázka.

„Druhý den zamíříme do Galerie Slováckého muzea, kde je výstava zaměřena na tvorbu ilustrátorky Denisy Proškové. Po prohlídce budou opět následovat dílničky se zaměřením ke galerijnímu umění. No a poslední den vyrazíme do Starého Města do Památníku Velké Moravy, kde se vydáme na výlet časem, do doby 9. století,“ prozradila programová pracovnice Slováckého muzea Alexandra Turečková. D

ěti lze přihlásit buď na jednotlivé dny, nebo na všechny tři dny najednou. Setkání se bude konat vždy od 8 do 12 hodin. Pitný režim pro účastníky bude zajištěn, svačiny si musejí přinést z domu. Prázdninové tvoření je omezeno počtem dětí. Více informací podá a rezervaci zajistí Alexandra Turečková.