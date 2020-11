Co si dáte, budou se ptát divadelníci v okénku U hladového herce

Výdejní občerstvovací okénko s příznačným názvem U hladového herce bude exkluzivně otevřeno jedno jediné odpoledne, a to ve čtvrtek 12. listopadu od 14 do 18 hodin v prostoru hlavního vchodu do Slováckého divadla. V tento den se diváci můžou potkat se svými oblíbenými herci a nechat si od nich připravit drobné občerstvení.

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Ilustrační foto | Foto: Marek Malůšek