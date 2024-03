Redakce Slováckého deníku se vydala do restaurací ve městě a zaměřila se na klasiku všech klasik české gastronomie: smažený sýr. Deník vybral pět smažáků v Uherském Hradišti. Podívejte se, kde je dělají, z jakého sýra je připravují, s čím podávají a kolik za dobrotu zaplatíte.

Smažák v restauraci v hradišťském aquaparku. | Video: Deník/Pavel Bohun

Ať už s hranolky nebo vařeným bramborem. Na talíři s velkou porcí tatarky nebo v housce jako hamburger, smažený sýr má dlouhé zástupy příznivců. Je natolik oblíbený, že ho lze najít v poledních menu takzvaných třetích cenových, ale i na lístcích drahých restaurací. Mnohdy platí, že v nabídce restaurací bývá sýr v trojobalu jediným bezmasým jídlem.

Pivnice U Dolečka

V pivnici U Dolečka sice vaří jen čtyři dny v týdnu, přesto si v tomto uherskohradišťském podniku dávají týdně smažený sýr desítky strávníků.

„Oblíbený je napříč generacemi. U nás nepřevažuje žádná věková skupina, která by toto jídlo speciálně preferovala. Já osobně si ho občas také dám. Nevyhledávám ho sice, ale když cestujeme po tuzemsku, je to jistota. Mně chutná gouda, a tak z ní připravujeme smažený sýr tady U Dolečka,“ prozrazuje kuchař Pavel Martinák.

Velká obliba smaženého sýra je podle něj způsobena mimo jiné jeho cenovou dostupností. Příprava je pak relativně snadná.

„Ukrojím 150 gramů goudy, smíchám vajíčka, mléko, hladkou mouku a připravím těstíčko. K tomu si nachystám strouhanku. Obalím sýr v těstíčku, ve strouhance, zpátky v těstíčku a zase ve strouhance a mám sýr obalený dvakrát, aby nevytekl a je přichystaný na smažení,“ popisuje Pavel Martinák přípravu oblíbeného jídla.

Pivnice U Dolečka

Uherské Hradiště J. E Purkyně 493 Druh sýra: Gouda

Gramáž: 150 gramů

Příloha: Vařené brambory

Cena: 179 Kč (s tatarkou i přílohou) Pivnice U Dolečka v Uherském HradištiZdroj: Deník/Pavel Bohun

Restaurace v Aquaparku

Kolem 120 smažených sýrů týdně prodají v restauraci Aquapark v Uherském Hradišti. Nebývá sice v každodenní nabídce poledního menu, ale přesto si jej tam lze kdykoliv dát.

„Nejvíc si jej objednávají děti, teenageři i důchodci. Všichni stejným dílem. Já ho mám taky ráda a občas si ho dám. Oblíbený je podle mě proto, že jde o sytou českou klasiku,“ míní vedoucí restaurace Iva Klofáčová. Porci smaženého sýra tam připravují tak, že sýr nakrájí na dva 60tigramové díly. Obalí je v mouce, dvakrát ve vajíčku a ve strouhance.

Restaurace v Aquaparku Uherské Hradiště

Adresa: Uherské Hradiště Sportovní 1214 Druh sýra: Eidam 30%

Gramáž: 120 gramů

Příloha: Volitelná za 39 Kč

Cena: 120 Kč (tatarka za 18 Kč) Restaurace v AquaparkuZdroj: Deník/Pavel Bohun

Hospoda a Bowling Na Východě

Provozní hospody s bowlingem Na Východě Martin Tokoš přiznává, že má smažák docela rád a někdy si jej k obědu dá. Oblíbený je podle něj proto, že jde o „nezdravé“, ale chutné jídlo.

„A lidi mají rádi jídla s nálepkou nezdravé. Je to klasika. Pokud je na meníčku, dávají si ho u nás skoro všichni, ale pamatuji i časy, kdy byla poptávka po smaženém sýru vyšší,“ ohlíží se Martin Tokoš.

Nabízí-li zrovna ve své hospůdce smažák v rámci obědového menu, prodá v týdnu i šedesát porcí.

„Připravujeme jej klasicky v trojobalu, ale před pár dny jsme v rámci bramborákového víkendu nabízeli i sýr v bramboráku,“ dodává Martin Tokoš.

Hospoda a bowling Na Východě

Adresa: Uherské Hradiště, Větrná 1391 Druh sýra: Gouda

Gramáž: 130 gramů

Příloha: volitelná za 39 Kč

Cena: 109 Kč (tatarka za 29 Kč), nebo v rámci obědového menu celá porce za 139 Kč Hospoda Bowling Na Východě v Uherském HradištiZdroj: Deník/Pavel Bohun

Ubytovací a stravovací centrum

Více než tisíc porcí smaženého sýra týdně zkonzumují strávníci Ubytovacího a stravovacího centra v Uherském Hradišti, pokud je na poledním menu.

„Nedá se určit, která věková skupina si ho dává nejvíce a nejraději. V podstatě jsou to všichni. Já jej ale nemusím,“ podotýká šéfkuchař David Knap.

Smažený sýr připravuje v trojobalu a dvakrát přebalený.

Ubytovací a stravovací centrum

Uherské Hradiště, Studentské náměstí 1535 Druh sýra: Eidam 30%

Gramáž: 110 gramů

Příloha: Brambory

Cena: 120 Kč (s tatarkou a přílohou) v rámci obědového menu Ubytovací a stravovací centrum v Uherském Hradišti.Zdroj: Deník/Pavel Bohun

Kantýna u Koníčků

Zhruba stovku smažených sýrů týdně prodají v Kantýně u Koníčků na Mariánském náměstí v Uherském Hradišti.

„Nejvíc si to jídlo objednává střední generace, převážně chlapi. Je to klasika. Když nevíte co, tak si dáte smažák,“ říká provozní Ivana Hrbáčková.

Také v Kantýně u Koníčků dělají smažený sýr v trojobalu a dvakrát přebalený, aby nevytekl.