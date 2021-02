V zimě, kdy krajinu zalehne sněhová peřina a led, bychom neměli zapomínat na přikrmování ptáků, kteří neodlétají do teplých krajin, ale zůstávají po celou její dobu u nás. Účinnou pomocí jsou dřevěná krmítka. Jejich výrobou se už řadu let zabývá ve volném čase Miloš Maňásek, velehradský tesař a předseda Mysliveckého spolku Háj Velehrad-Modrá.

Ptáčci se Miloši Maňáskovi za zhotovená krmítka odmění na jaře zpěvem. | Foto: Deník / Zdeněk Skalička

„Zjednodušeně by se dalo říci, že krmítko pro zimní přikrmování ptactva může mít jakýkoliv tvar i podobu. K jeho výrobě lze použít nekonečné množství materiálů. Nejvhodnějším materiálem pro výrobu krmítka do zahrad na vesnicích je ale dřevo. Při výrobě krmítka je třeba dbát na to, aby bylo dostatečně prostorné, aby umožnilo konzumovat potravu i větším ptačím druhům,“ vysvětluje Miloš Maňásek.