Cisterciácká pečeť nabídla chuťově bohatá mešní a košer vína

FOTOGALERIE / V historickém Slovanském sále někdejšího cisterciáckého kláštera na Velehradě, dnes Stojanova gymnázia, se v sobotu uskutečnil 11. ročník mezinárodní soutěže a výstavy mešních a košer vín Cisterciácká pečeť.

Jejím duchovním otcem byl v roce 2008 člen výboru Matice velehradské a bývalý senátor Josef Vaculík ze Starého Města.

„Je mnoho ,koštů´, ale jen jedna Cisterciácká pečeť. Akce těží z hluboké tradice vinařství v kraji, kterou ovlivnila přítomnost řádu cisterciáků na Velehradě. Záštitu nad ní převzal P Justin Berka OCist., převor cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, který je dědicem díla velehradských cisterciáků,“ uvedl Petr Hudec z Matice velehradské, člen organizačního výboru soutěže, která úspěšně vstoupila do druhého desetiletí.

Patnácti hodnotitelům, kteří s týdenním předstihem před vyhlášením výsledků mezinárodního klání sakrálních vín zasedli ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje k jejich degustaci, pomohl letos poprvé speciálně vytvořený počítačový program, který jim usnadnil vybrat vítěze jednotlivých kategorií i absolutního šampiona Cisterciácké pečeti.

Tím se s nejvyšším bodovým ohodnocením stalo mešní víno Tokaj Szamorodni, vystavovatele Pavla Nebojsi z Uhřic, majitele e-shopu i kamenného obchodu v Brně, který nabízí široký výběr mešních a košer vín z Česka i ze zahraničí.

„Cisterciácká pečeť je oceněním mé práce, ale i jedenáctileté spolupráce s pořadateli soutěže. Vzorek Tokaj Szamorodni mám teprve první rok ve své nabídce a hned získalo tu nejvyšší poctu,“ neskrývá radost Pavel Nebojsa.

Bez okolků se svěřuje, že není vinař, znalec vína, ale jeho přítel, který má rád dobrý bílý moravský vinný mok, třeba ten ze Znovínu Znojmo.

„Očekávám, že se nyní mírně zvýší zájem o Tokajská vína, o něco větší bude snad i jejich odbyt. Jenže půllitrová láhev vítězného vína, které na běžném trhu patří k dražším, se prodává za 250 až 300 korun. Lidé vědí, co od Tokajského vína mají čekat a vědí také, co znamená jejich vyšší cenová kategorie,“ nechal se slyšet majitel Cisterciácké pečeti, ale také celkově nejlépe hodnoceného vína v kategorii bílých tichých vín, a to Tokaj Sárgamuskotály.

Ocenění za nejlepší kolekci vín, minimálně čtyř vzorků od jednoho vystavovatele, ukořistili vystavovatelé Afek Winery, Aharon Jalah, Rosh Hain z Izraele.

„Mám radost z toho, že můj Muskat blanc, byl na výstavě jedním ze tří nejlépe hodnocených bílých tichých vín,“ radoval se Milan Palkovič, farář z Velkých Losin, původně vyučený vinař.

Kromě toho, že je Českou biskupskou konferencí pověřený kontrolou mešních vín, jezdí jako průvodce do Izraele, kde vyhledává zajímavá vína a pak je prezentuje v naší vlasti.