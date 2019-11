Primášem Šabličky se stal Staňa Škubal, na basu hrál Laďa Vystrčil, kontry Mirek Juračka… A přidávali se další - Hanka Škubalová, Miroslav Daněk, Jan Chovanec, Jan Jevčák i ti, kteří pak hráli v dospělé Šable - Karel Beníček, Petr Holásek, Vlastimil Beníček, za cimbálem se střídali Jiří Chovanec, Hynek Sušil, Lubomír Valečka a František Kovář.

První sólistkou byla Hana Vaculková (Kučerová). Malá Šablička ovšem pokračovala dál, po Chovancovi ji vedli Stanislav Škubal a Luboš Valečka. Šabla pak navázala úspěšnou spolupráci se souborem Rozmarýn z Újezdce u Luhačovic, ta trvala až do roku 1989.

Přestože cesty muzikantů vedly časem různými směry - Stanislav Škubal žije ve Zlíně, kde má muziku Lindu, Mirek Juračka hrál v Hradišťanu a s Čechovci, Luboš Valečka hlavně s Burčákama, Petr Holásek primášuje CM Sudovjan atd. - tak se čas od času sejdou jako Šabla a je jim spolu dobře.

Na to vše se vzpomínalo 16. listopadu v kulturním domě v Míkovicích, hrála Šabla a Burčáci, zpívali Hana Vaculková - Kučerová, Jiří Chovanec, Ladislav Gabrhel a ženský i mužský sbor Folklorní skupiny Míkovice (sbory se o vzpomínkový večer postaraly organizačně).

Jiří Chovanec zavzpomínal (mimo jiné) na zájezd do Itálie, Staňa Škubal na první roky Šabličky, Jožka Kovařík na spolupráci s Rozmarýnem, František Holmes Ilík na kontakty Burčáků se Šablou, Luboš Šlosar na „problémy" s muzikami a Jiří Jilík na zájezd do Holadska. Atmoféra byla báječná, beseda u cimbálu pokračovala dlouho do noci…

MIROSLAV POTYKA