Koncert se tam konal 10. února v kavárně Four Green Cats Café. Významné české osobnosti v Americe se s muzikou rozloučily na posledním neformálním hraní v restauraci Bazár na Manhattanu, která má českého majitele.

Cimbálovou muzikou doslova uchvácené publikum zmínila Cecilia Rokusek, ředitelka Národního českého a slovenského muzea a knihovny v Cedar Rapids v Iowe, kde se koncert uskutečnil 7. února.

„Harafica představuje tu nejlepší kombinaci z hlediska historie, kultury a jedinečné hudby, kterou je tak důležité zachovat pro všechny generace, současné i budoucí. Cimbál, na kterém Harafica odehrála koncert, se stane součástí muzea a bude sloužit k výuce dětí a všech zájemců o tento významný nástroj moravské kultury," uvedla Cecilia Rokusek.

V New Yorku vystoupila Harafica v České národní budově na Manhattanu, a to především díky řediteli Českého centra New York Miroslavu Konvalinovi.

„V Americe vyrůstá nová generace krajanů, kteří se zajímají o českou a moravskou kulturu, vodí své děti do českých škol v USA a chtějí se účastnit živých akcí i v této složité době. Vytušili jsme zájem o tradiční folklór v moderním provedení hned na několika místech v Americe, jednak samozřejmě v Chicagu a na americkém Středozápadě v Cedar Rapids, kde se čeští krajané tradičně usazovali, ale také na východě USA, v okolí Filadelfie, New Yorku a Washingtonu, D.C., kde historicky působili naši velcí skladatelé jako Bohuslav Martinů a Antonín Dvořák, kteří se inspirovali lidovou hudbou,“ naznačil Miroslav Konvalina.

Turné bylo podle jeho slov naplánováno už na Velikonoční svátky roku 2020. Hranice však bohužel uzavřela pandemie, tak nezbylo než čekat.

Organizátoři počítali s účastí posluchačů, kteří si pamatují tradiční lidové písně tak, jak se hrají v České republice. Zároveň ale očekávali diváky, kteří je mohou znát jen z generačního doslechu rodičů a prarodičů. Umělecký vedoucí cimbálové muziky Petr Gablas proto vytvořil program, jenž oslovil diváky napříč generacemi a ukázal moravský pohled na tradiční hudbu s moderními prvky.

„Přiznám se, že budu dlouho nosit v paměti pocit, který mám právě teď po odehrání koncertu. Je to pro mě potvrzení, že to, co děláte a jakým způsobem k tomu přistupujete, někomu udělá radost, někoho pobaví, někoho rozpláče. Dává mi to zpětnou vazbu, nabíjí energií a dodává pocit, že to vše má smysl. Přesně takový pocit mám teď z letošních setkání za velkou louží,“ prozradil Petr Gablas.

Harafica po posledním odehraném koncertu věnovala cimbál značky Holák, na který hraje Petr Gablas, muzeu v Cedar Rapids. Nástroj by však neměl být pouze součástí jeho sbírky, ale měl by najít využití i pro občasné koncerty a učit hrát by se na něm měly také americké děti.

Cimbálová muzika Harafica dnes i přes svou nedlouhou historii patří ke stálicím hradišťského folkloru. Muzika byla založena v roce 1999 jako další z mladých dětských cimbálových muzik při ZUŠ v Uherském Hradišti. Zakladatelem byl učitel Pavel Štulír, který dodnes patří mezi nejvýznamnější osobnosti v rozvoji folklóru a především cimbálových muzik na Uhersko-hradišťsku. V roce 2005 se muzika osamostatnila a rozhodla se nadále působit ve stávajícím složení, ale pod novým názvem – Harafica. V tu dobu již muzika měla zkušenosti ze spolupráce s mnoha folklorními soubory. Od roku 2005 aktivně spolupracuje s dívčím pěveckým sborkem Darebnice. Výsledkem této spolupráce je mnoho vystoupení. Uměleckým vedoucím je Petr Gablas, který nejenže navazuje na práci Pavla Štulíra, ale také obohacuje muziku svými znalostmi lidové hudby různých folklórních oblastí, ale i dalších hudebních žánrů, a tím jí dodává vysokou umělecko-interpretační hodnotu. Primášem muziky je od roku 2010 Martin Melichárek.