Harafica jim naservírovala Vánoční příběhy – zcela nové album, které vydala ve formě bohatě ilustrovaného zpěvníku s přiloženým CD. Lze na něm nalézt známější moravské koledy, například Na Vánoce dlúhé noce, Den přeslavný nebo V půlnoční hodinu.

„Natáčet jsme začali už před rokem a půl s cílem vydat album, které bychom si sami rádi pustili ke štědrovečerní večeři,“ uvedl cimbalista a umělecký vedoucí Harafice Petr Gablas s tím, že muzika si do studia pozvala řadu hostů.

Na CD tak kromě Kristýny Daňhelové zpívají třeba Tomáš Koláček, Vojta Dyk nebo Adam Plachetka. Říkanku Anděl Páně zase přednáší Ivan Trojan.

Americká šňůra známé cimbálové muziky se sólistkou Kristýnou Daňhelovou začala v legendárním American Czech-Slovak Cultural Clubu v Miami. Přes Orlando, Atlantu a Washington D. C. to hudebníci vzali až do New Yorku.

„Navázali jsme na loňskou úspěšnou tour, změna byla v tom, že zatímco loni jsme vyráželi ze severu z chladného Chicaga, letos jsme startovali na jihu v Miami s krajany v tamním Československém centru. Pokračovali jsme severně přes Orlando a Atlantu do hlavního města Washingtonu D.C., kde jsme vystoupili na české ambasádě. Tam už byla u nazdobeného stromečku cítit vánoční atmosféra, hostům jsme představili naše CD se zpěvníkem Vánoční příběhy a pustili jsme ho prostřednictvím Spotify a Apple Music do světa,“ řekl Deníku primáš Harafice Martin Melichárek.