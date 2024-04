Kdokoli si může ve velkém sále Turistického centra Velehrad zatančit a navíc má k tanci dostatek prostoru. Na první tančírnu přišlo v roce 2022 třicet tanečníků.

„V loňském a předloňském roce jsme vyučovali tance z našeho okolí. A dali jsme si na nich záležet. Při letošní první dubnové sobotě jsme uspořádali besedu u cimbálu, na níž tancovalo více jak sto tanečníků nejen z Velehradu, ale pozvali jsme si na ni také Slovácký soubor Kyjov, který přijel naše tanečníky vyučovat tance z jejich regionu,“ sdělila Martina Ondrůšková.

Od 18. hodiny večerní se taneční nadšenci z Velehradu a Kyjova naučili Bílovské a Kyjovskou skočnou a to pod vedením Martina Ondrůškové a Lukáše Balajky a také Slováckého souboru Kyjov.Večerní taneční zábava pokračovala po výuce tanců dál. Mladým, ale i těm dospělým vyznavačům tance, kteří na besedu u cimbálu v sobotu večer zavítali, rozproudila krev v žilách cimbálová muzika Džbánek z Tupes.

Velehradská folklorní tančírna měla v sobotu nejen besedu u cimbáluZdroj: Deník/Zdeněk Skalička

A jaký byl program každé tančírny? Každá tančírna byla podle Štěpánky Lužové a Martiny Ondrůškové, vedena tak, aby se všichni, kteří mají chuť a zájem rozvíjet své taneční schopnosti, byť jsou třeba začátečníky, naučili nový tanec.

„Naučili jsme se tance Hlucké, Bílovské, Straňanské, Boršické, Korytnou, ale také jsme se zaměřili na prvky čardáše. Prostor měly tance párové, ale i slovácký verbuňk.“ informovaly Štěpánka Lužová a Martina Ondrůšková. Provedení verbuňku, tance ze Slovácka, závisí podle jejích slov na improvizačních schopnostech každého z tanečníků. Verbuňk tančí muži na určitý okruh písní už od druhé poloviny 19. století.

„V průběhu každého setkání jsme se naučili jeden tanec, k němuž neodmyslitelně patřila znalost písně. Nejmladšími tanečníky jsou na Velehradě čtrnáctiletí až patnáctiletí členové hodové chasy, kteří se v tančírně učí nejrůznější tance,“ svěřili se vedoucí tančírny. Ta podle jejich slov nese už své ovoce.

A co bylo hlavním důvodem, proč se velehradská folklorní tančírna začala pořádat a začaly se tance vyučovat? Protože předávat tradice je dle jejich slov důležité, aby se mohly dochovat i nadále.

„Na Tančírnách byli lidé různého věku. Těší nás, že hodová chasa se nám rozrůstá, je v ní dost nových členů, ale ti zatím nemají dostatek zkušeností s folklorem nebo slováckými tanci. Takto se je mohli v tančírně naučit a nemusí se pak tance při cimbále bát,“ řekli unisono Martina Ondrůšková se Štěpánkou Lužovou.

Prvotně začínali tanečníci samotnými kroky, naučili se pár základních písní a závěrem si tanec zatančili v párech. Ve velehradské folklorní tančírně vzniká příjemné rodinné prostředí. „Je vidět, že se mladí tanečníci naučili tančit, při cimbále si umějí poručit, nebojí se tancovat, a to je hlavně to, co jsme od tančírny očekávali. Je vidět, že se velehradská mládež, která chodí do tančírny, naučila tancovat a také se při cimbále naučila poručit si písničku,“ říkají shodně vedoucí tančírny Martina, Štěpánka i Lukáš.